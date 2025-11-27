باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز جعفری مدیرعامل پشتیبانی امور دام کشور گفت: فرآیند توزیع نهاده های دامی در سامانه بازارگاه تعریف شده که یک طرف توزیع پشتیبانی امور دام و طرف دیگر واردکننده است که نهاده باید در اختیار پشتیبانی بگذارد که در این خصوص به نوعی مقاومت در تحویل است.

به گفته وی، طی روزهای گذشته تعدادی از واردکنندگان با پشتیبانی امور دام قرارداد منعقد کردند که از امروز توزیع آغاز خواهد شد.

جعفری ادامه داد: با آغاز فرآیند توزیع انتظار می رود مابقی واردکنندگان پای کار بیایند و در این خصوص آمادگی کامل داریم و تنها واردکننده باید نهاده در اختیار پشتیبانی قرار دهد تا از طریق ما توزیع صورت بگیرد و این قانون لازم الاجراست که تمامی واردکنندگان نسبت به آن باید تمکین کنند.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام گفت: فرآیند توزیع از طریق پشتیبانی امور دام‌جدید است که واردکنندگان نسبت به اجرای قانون جدید مقاومت می کنند که با آغاز توزیع فرآیند روان می شود. گفتنی است مشکلی در بحث نهاده نداریم و به میزان کافی در بنادر موجود است.