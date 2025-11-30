باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا اردیخانی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: با توجه به آنکه برداشت زعفران به اتمام نرسیده است، از این رو نمی توان آماری در خصوص کاهش تولید اعلام کرد. هرچند بدلیل گرمای هوا در ماه های گذشته کاهش محصول داریم و در خصوص آمار دقیق کاهش بعد از اتمام فصل برداشت می توان اظهار نظر کرد.

وی از افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت زعفران در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که مصرف زعفران در داخل کاهش یابد و با توجه به افزایش نرخ و تمهیدات توسعه تجارت در خصوص نرخ کارت های یکبار مصرف پیش بینی می شود که میزان قاچاق به نسبت کم شده باشد.

اردیخانی ادامه داد: با توجه به آنکه قاچاق زعفران با اتخاذ تمهیدات جدید توسعه تجارت صرفه اقتصادی ندارد، از این رو پیش بینی کاهش صادرات نمی توان داشت و روند صادرات این موضوع را نشان نمی دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تقاضای جهانی ۲۰۰ تا ۲۲۰ تن طی پنج سال اخیر بوده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال هم بتوانیم همین تقاضای بازارهای جهانی را پاسخ بدهیم، هرچند ممکن است میزان مصرف داخل کاهش یابد، اما در روند صادرات تغییری ایجاد نمی شود.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد زعفران تولیدی صادر می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت زعفران، کاهش تولید اثر خود را در بازار داخل می گذارد، اما در خصوص کاهش تولید درصدهای مختلفی گفته می شود، اما اکنون تمامی آمارهای کاهش تولید تقریبی است.

وی مقاصد مهم صادراتی زعفران کشور را چین، امارات و اسپانیا اعلام کرد و افزود: بنابر آمار ۵۰ تا ۶۰ کشور مقاصد صادراتی زعفران کشور است، اما عمده صادرات به این کشورها انجام می شود.

اردیخانی سطح زیرکشت زعفران را ۱۴۰ هزارهکتار اعلام کرد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که صادرات زعفران به ۲۰۰ تا ۲۱۰ تن سال های قبل برسد.