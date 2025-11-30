عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که صادرات زعفران تا پایان سال به ۲۰۰ تا ۲۱۰ تن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدرضا اردیخانی عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: با توجه به آنکه برداشت زعفران به اتمام نرسیده است، از این رو نمی توان آماری در خصوص کاهش تولید اعلام کرد. هرچند بدلیل گرمای هوا در ماه های گذشته کاهش محصول داریم و در خصوص آمار دقیق کاهش بعد از اتمام فصل برداشت می توان  اظهار نظر کرد.

وی از افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت زعفران در یک ماه اخیر خبر داد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که مصرف زعفران در داخل کاهش یابد و با توجه به افزایش نرخ و تمهیدات توسعه تجارت در خصوص نرخ کارت های یکبار مصرف پیش بینی می شود که میزان قاچاق به نسبت کم شده باشد.

اردیخانی ادامه داد: با توجه به آنکه قاچاق زعفران با اتخاذ تمهیدات جدید توسعه تجارت صرفه اقتصادی ندارد، از این رو پیش بینی کاهش صادرات نمی توان داشت و روند صادرات این موضوع را نشان نمی دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه تقاضای جهانی ۲۰۰ تا ۲۲۰ تن طی پنج سال اخیر بوده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال هم  بتوانیم همین تقاضای بازارهای جهانی را پاسخ بدهیم، هرچند ممکن است میزان مصرف داخل کاهش یابد، اما در روند صادرات تغییری ایجاد نمی شود.

عضو هیئت مدیره صندوق توسعه صادرات زعفران با بیان اینکه بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد زعفران تولیدی صادر می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت زعفران، کاهش تولید اثر خود را در بازار داخل می گذارد، اما در خصوص کاهش تولید درصدهای مختلفی گفته می شود، اما اکنون تمامی آمارهای کاهش تولید تقریبی است.

وی مقاصد مهم صادراتی زعفران کشور را چین، امارات و اسپانیا اعلام کرد و افزود: بنابر آمار ۵۰ تا ۶۰ کشور مقاصد صادراتی زعفران کشور است، اما عمده صادرات به این کشورها انجام می شود.

اردیخانی  سطح زیرکشت زعفران را ۱۴۰ هزارهکتار اعلام کرد و گفت: برآوردها حاکی از آن است که صادرات زعفران به ۲۰۰ تا ۲۱۰ تن سال های قبل برسد.

برچسب ها: تولید زعفران ، بازار زعفران ، قیمت زعفران
خبرهای مرتبط
ماهانه ۱۰ تن زعفران قاچاق می‌شود
صادرات زعفران ۷۴ درصد افزایش یافت/ حداکثر قیمت هرکیلو زعفران ۲۱۵ میلیون تومان
ایران پتانسیل تجارت یک میلیارد دلار زعفران در بازار‌های هدف را دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
متوسط مصرف روزانه بنزین به ۱۳۶ میلیون لیتر رسید/ افزایش قیمت بنزین نیازی به اجازه مجلس ندارد+ فیلم
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
گرانی مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
خرید ارزان یا بازی روانی بازار؟
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
آخرین اخبار
تغییرات جدید نحوه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله
کارت سوخت خودرو‌های وارداتی، دولتی، آزاد و یا به نام مالک قبلی نیاز به تعویض ندارد
افزایش مالیات ابرازی از ۳۵ به ۷۹ درصد
خشکسالی تولید زعفران را کاهش داد
کریدور انتقال برق ۷۶۵ کیلوولت؛ گامی راهبردی برای پایان مازوت‌سوزی و آلودگی هوا
گندمکاران با چالش تامین کود رو‌به‌رو هستند
پنجاهمین قطار کانتینری روسیه به ایران در حال ورود است/ تکمیل ۸۵ کیلومتر از خط آهن آستارا -رشت+ فیلم
تجهیز ۷۲ هزار واحد مسکونی به کاهنده‌های مصرف آب
آغاز ثبت‌نام محصولات ایران‌خودرو از فردا
گزارشی از شیوع بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان در صنعت طیور نداشتیم
قیمت هرکیلو لاشه گوسفندی به ۷۰۰ هزارتومان تومان رسید
جزئیات فروش نمایشگاه بین المللی اعلام شد/ میزان مصرف رنگ برابر با استاندارد جهانی ۸ کیلو است
تجارت خارجی ایران به بیش از ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید
افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل بورس
بخشودگی جرائم دیركرد بیمه شخص ثالث مشروط به خرید بیمه‌نامه یک‌ساله است
افتتاح ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات جدید
تضعیف امنیت غذایی در برنامه هفتم؛ آیا دولت آبخیزداری را کنار می‌گذارد؟
نهاده به میزان کافی در بنادر موجود است
هیچ برنامه ای برای فروش نمایشگاه‌ بین‌المللی وجود ندارد + فیلم
عرضه روزانه ۱۶ میلیون لیتر سی ان جی در کشور
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
ادعای کارت سفید سوخت صحت ندارد
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
شروط اجرای کامل مصوبه تبدیل پلاک مناطق آزاد به پلاک ملی اعلام شد
جزئیات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اعلام شد
پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۲ درصد+ جزئیات
کاهش توقف در فرآیند تجارت فرامرزی از طریق مگاپروژه گمرک
‌اعزام نخستین قطار ایرانی به ازبکستان
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
فرش قرمز برای قاچاقچیان زعفران/ سهم بزرگترین تولیدکننده زعفران در صادرات چقدر است؟