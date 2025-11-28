وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امام از نظر روحی، علمی و عملی بیش از هر کس دیگری از شهید مدرس تاثیر پذیرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی در مراسم تجلیل از حافظان کل قرآن در کاشمر با اشاره به تأثیر بی‌بدیل شهید مدرس بر امام خمینی (ره) گفت: هیچ شخصیتی در زندگی امام خمینی (ره) به اندازه شهید مدرس مؤثر نبود و امام را می‌توان فرزند معنوی شهید مدرس دانست.

وی ادامه داد: اگرچه شهید مدرس به لحاظ نسبی و جغرافیایی متعلق به این خاک نبود، اما تدفین پیکر وی در این خطه، تقدیر الهی بود که معنای جدیدی به این منطقه بخشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خدمت به قرآن کریم افتخاری جاودانه است، افزود: ان‌شاءالله همه ما بتوانیم هم در این دنیا و هم در آن عالم بر سفره قرآن باشیم.

صالحی با توصیف کاشمر به عنوان «سرزمین سرو» تصریح کرد: سرو نماد سرسبزی و پایداری است و سرو جدید کاشمر نماد ایران و مقاومت پایدار به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مقاومت ملت ایران اظهار کرد: این سرزمین نماد پایداری هزاران ساله است و قرآن کریم ارتباطی ناگسستنی با این مقاومت و جهاد دارد.

وزیر فرهنگ در پایان با تجلیل از ظرفیت‌های قرآنی کاشمر از دست‌اندرکاران این حرکت قرآنی قدردانی و اضافه کرد: این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم راسخ جامعه قرآنی برای ترویج فرهنگ قرآن است.

هفدهمین دوره ملی ترنم وحی با حضور ۱۵۰ حافظ قرآنی در تمامی سنین از نقاط مختلف کشور که موفق به گذراندن آزمون‌های حفظ ۱۵جزء، ۲۰ و ۲۵جزء، پیش‌نیاز حفظ کل و حفظ کل نهایی شده‌اند در کاشمر برگزار شد.