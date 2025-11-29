باشگاه خبرنگاران جوان- آذر عسکرپور - علیرضا وحید زاده گفت: در استان کرمان معلولیتها در ابعاد مختلفی هستند که به تناسب معلولیت توی کمیسیون پزشکی مربوطه قرار میگیرند و در آنجا تقسیم بندی میشوند.
وی با بیان اینکه به تناسب شدت معلولیت خدمات به این قشر تعلق میگیرد، افزود:که براساس معلولیتها که جسمی، حرکتی، روانی، ضایعه نخاعی، اختلالات دهانی و... هستند برای این افراد پرونده تشکیل میشود و با تشخیص مددکار به آنها خدمات تعلق میگیرد.
وحید زاده بیان داشت: در سطح استان کرمان خانواده از تک معلولی تا پنج معلولیتی داریم که از خدمات حوزه توانبخشی چه بزرگسال و خردسال از واکر، ساعت گویا، تشک مواج، باطری سمعک، سمعک، ویلچر، انواع عصا و لوازم بهداشتی و ... استفاده میکنند.
وی به مراکز نگهداری افراد در سطح استان اشاره کردو گفت:۵ مرکز برای نگهداری دارای معلولیت جسمی، حرکتی،۴مرکز نگهداری دارای اختلالات روانی،۶ مرکز سالمندان و ۵ مرکز برای نگهداری معلولیت شدید ذهنی وجود دارد که به صورت روزانه خدمات ارائه میدهند.
مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: همچنین به این افراد کمک هزینه مسکن، توانبخشی، کمک هزینه حق پرستاری، کمک هزینه لوازم پزشکی، کمک هزینه تحصیل به تناسب این خدمات ارائه میشود.
وحید زاده گفت:در تمامی شهرهای استان افراد دارای معلولیت داریم ولی اصلحترین در جنوب استان اصولا معلولیتها ژنتیکی و خود مراقبتی است و در شهرهای شرقی و جنوبی استان معلولیتهای ناشی از تصادفات وجود دارد.
وحید زاده تصریح کرد: برای جلوگیری از معلولیتهای ناشی از ازدواج و ژنتیک مشاوره ژنتیک و کمک هزینه برای آزمایش، درنظر گرفته شده است و افراد به این امر توجه بیشتری داشته باشندو در بحث خودمراقبتی یا تصادفات نیاز معلولین زیادی داریم که هزینه نگهداری این افراد برای جامعه و خانوادهها سنگین است که بیشتر مراقب خود باشید.
به گفته مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سطح استان از جامعه معلولین نخبههای ورزشی با رتبههایی بالایی داریم و کرمان جزو استانهای خوب در این بحث است وباید بازهم این افراد حمایت شوند.
وحید زاده بیان داشت:هزینه نگهداری افراد معلول زیاد است اگر چه ما یک میزانی حمایت میکنیم، اما با توجه به شرایط اقتصادی این میزان کم است.
وی افزود:افراد دارای معلول نمیتوانند برای خود اشتغالی یا کلر آفرین بشوند، اما تسهیلاتی به بستگان درجه یک تعلق میگیرد که بتوانند شغلی ایجاد کنند و درصدی از هزینهها نیز فراهم شود.