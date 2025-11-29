به گفته مدیر کل بهزیستی کرمان در سطح استان کرمان ۶۸ هزار پرونده افراد دارای معلول وجود دارد که نوع معلولیت در هر منطقه‌ای به دلایلی متفاوت است.  

باشگاه خبرنگاران جوان- آذر عسکرپور - علیرضا وحید زاده گفت: در استان کرمان معلولیت‌ها در ابعاد مختلفی هستند که به تناسب معلولیت توی کمیسیون پزشکی مربوطه قرار می‌گیرند و در آنجا تقسیم بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه به تناسب شدت معلولیت خدمات به این قشر تعلق می‌گیرد، افزود:که براساس معلولیت‌ها که جسمی، حرکتی، روانی، ضایعه نخاعی، اختلالات دهانی و... هستند برای این افراد پرونده تشکیل می‌شود و با تشخیص مددکار به آنها خدمات تعلق می‌گیرد.

وحید زاده بیان داشت: در سطح استان کرمان خانواده از تک معلولی تا پنج معلولیتی داریم که از خدمات حوزه توانبخشی چه بزرگسال و خردسال از واکر، ساعت گویا، تشک مواج، باطری سمعک، سمعک، ویلچر، انواع عصا و لوازم بهداشتی و ... استفاده می‌کنند.

وی به مراکز نگهداری افراد در سطح استان اشاره کردو گفت:۵ مرکز برای نگهداری دارای معلولیت جسمی، حرکتی،۴مرکز نگهداری دارای اختلالات روانی،۶ مرکز سالمندان و ۵ مرکز برای نگهداری معلولیت شدید ذهنی وجود دارد که به صورت روزانه خدمات ارائه می‌دهند.


مدیر کل بهزیستی استان کرمان اظهار داشت: همچنین به این افراد کمک هزینه مسکن، توانبخشی، کمک هزینه حق پرستاری، کمک هزینه لوازم پزشکی، کمک هزینه تحصیل به تناسب این خدمات ارائه می‌شود.

وحید زاده گفت:در تمامی شهر‌های استان افراد دارای معلولیت داریم ولی اصلح‌ترین در جنوب استان اصولا معلولیت‌ها ژنتیکی و خود مراقبتی است و در شهر‌های شرقی و جنوبی استان معلولیت‌های ناشی از تصادفات وجود دارد.


وحید زاده تصریح کرد: برای جلوگیری از معلولیت‌های ناشی از ازدواج و ژنتیک مشاوره ژنتیک و کمک هزینه برای آزمایش، درنظر گرفته شده است و افراد به این امر توجه بیشتری داشته باشندو در بحث خودمراقبتی یا تصادفات نیاز معلولین زیادی داریم که هزینه نگهداری این افراد برای جامعه و خانواده‌ها سنگین است که بیشتر مراقب خود باشید.

به گفته مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سطح استان از جامعه معلولین نخبه‌های ورزشی با رتبه‌هایی بالایی داریم و کرمان جزو استان‌های خوب در این بحث است وباید بازهم این افراد حمایت شوند.

وحید زاده بیان داشت:هزینه نگهداری افراد معلول زیاد است اگر چه ما یک میزانی حمایت می‌کنیم، اما با توجه به شرایط اقتصادی این میزان کم است.


وی افزود:افراد دارای معلول نمیتوانند برای خود اشتغالی یا کلر آفرین بشوند، اما تسهیلاتی به بستگان درجه یک تعلق میگیرد که بتوانند شغلی ایجاد کنند و درصدی از هزینه‌ها نیز فراهم شود.

برچسب ها: بهزیستی ، معلولین
خبرهای مرتبط
غربالگری بینایی سنجی ۷۷ درصد کودکان کرمانی
آغاز طرح خاتم در کرمان 
پاییز تلخ نوجوانی آرش: از رنج بی‌پناهی در خانه تا آرزوی پلیس شدن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سقوط تا تهِ سطلِ زباله؛ صعود تا سقفِ زندگی
آغاز سومین مرحله ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ویژه ماه رجب تا نیمه شعبان
ضربه بزرگ به شبکه قاچاق سوخت در جنوب کرمان
آخرین اخبار
ضربه بزرگ به شبکه قاچاق سوخت در جنوب کرمان
سقوط تا تهِ سطلِ زباله؛ صعود تا سقفِ زندگی
آغاز سومین مرحله ثبت نام کاروان‌های عمره مفرده ویژه ماه رجب تا نیمه شعبان
دستگیری عامل هزار و ۲۰۰ میلیارد کلاهبرداری از ۸۰ شهروند
برنامه خاموشی‌های احتمالی در حوزه کشاورزی باید متناسب با الزامات منطقه‌ای باشد
سرهنگ شهریاری: پروژه‌های عمرانی هفته بسیج ۱۴۰۴ با اعتبار ۱،۹۸۳ میلیارد ریال افتتاح شد 
۳۲۹ زندانی جرائم غیرعمد، ورودی ۸ ماهه امسال