رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور اعلام کرد: امروز طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از درب منزل در تهران اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز شنبه هشتم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. 

سرهنگ شریفی درخصوص وضعیت ترافیک هشتمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از شهید باکری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه گفت: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از شمیران نو تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) و بزرگراه صدر از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا مدرس، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد. 

وی افزود: مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا پل جلال آل احمد، خیابان کارگر از میدان قزوین تا میدان پاستور، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه  همچنان بار ترافیک عادی و روان است.
  
شریفی اعلام کرد: تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت،  مواد غذایی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودرو‌های تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید

شما می‌توانید؛ برای کسب اطلاعات بیشتر، پیرامون اخبار مرتبط با پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، در حوزه تصادفات، حوادث، تخلفات، طرح‌های ترافیکی و اخبار تکمیلی روزانه به سامانه http://tehran.rahvar۱۲۰.ir مراجعه نمایید.

جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ اعمال قانون ۵۸۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی
خودرو‌های داخلی؛ عامل بیش از ۹۰ درصد تصادفات جاده‌ای کشور
۴ کشته در حوادث رانندگی تهران طی یک هفته
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
