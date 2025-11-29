رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در خصوص علت عدم واردات موتورسیکلت‌های برقی به پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد آقامیری در مورد تأمین موتورسیکلت‌های برقی برای پایتخت، گفت: شهرداری پیگیر خرید این موتور‌ها بود، اما با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، اولویت بر خرید اتوبوس گذاشته شد.

وی همچنین تصریح کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران موضوع خرید موتورسیکلت را در کنار دیگر وسایل حمل و نقل عمومی در برنامه خود قرار داده بود، اما تخصیص ارز صورت نگرفت و دولت در این زمینه همکاری نکرد.

آقامیری در ادامه یادآور شد: با این شرایط ارزی، خرید اتوبوس‌های برقی با زحمت پیگیری می‌شود که بتوان ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه را در موعد مقرر وارد تهران کرد.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: وزارت صمت نیز باید در خرید موتورسیکلت‌ها ورود کند، اما آنچه مهم است تخصیص ارز از سوی دولت است که انجام نشده است.

