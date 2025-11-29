باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام مقامات منطقه‌ای، سقوط یک پهپاد، موجب وقوع آتش‌سوزی در پالایشگاه نفت «آفیپسکی» در منطقه کراسنودار جنوب روسیه شده است، اما این آتش تحت کنترل درآمده است.

یک گروه کاری محلی اعلام کرد که برخی از تجهیزات فنی در محل آسیب دیده‌اند، اما مخازن تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که واحد‌های دفاع هوایی این کشور در طول شب گذشته، ۱۰۳ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم کرده‌اند که از این تعداد، ۱۱ پهپاد بر فراز منطقه کراسنودار بوده است.

نیرو‌های اوکراینی مدعی شدند در یک حمله شبانه، پالایشگاه نفت در منطقه ساراتوف روسیه را هدف قرار داده اند. این مطلب را ستاد کل نیرو‌های مسلح اوکراین روز جمعه ادعا کرد.

