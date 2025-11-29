رئیس پلیس راهور فراجا از افتتاح مرکز آزمون تصادف و تست ایمنی خودرو ظرف چند روز آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور گفت: راهاندازی مرکز آزمون تصادف که از ابتدای مسئولیتم یکی از اولویتها در پلیس راهور بود، اکنون با حمایت دولت آماده بهرهبرداری است.
وی اضافه کرد: مرکز آزمون تصادف و تست ایمنی خودرو که قرار است ظرف چند روز آینده بهطور رسمی افتتاح شود، بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای ایمنی ترافیکی کشور شناخته میشود. این مرکز با هدف بررسی ضربهپذیری، استحکام بدنه و توانایی حفظ جان راننده و سرنشینان در زمان تصادف طراحی شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: تمرکز بر استانداردسازی وسایل نقلیه و اجرای دقیق آزمونهای ایمنی، میتواند نقش بسیار جدی در کاهش تصادفات، جانباختگان و مصدومان جادهای داشته باشد.
به گفته سردار حسینی، پیشگیری از وقوع تصادف و کاهش تلفات یکی از اولویتهای اصلی پلیس راهور است و امیدواریم این مرکز با ارائه دادهها و تحلیلهای علمی، تحولی بزرگ در ایمنی ترافیکی کشور ایجاد کند.
وی تأکید کرد: آزمایشهای تصادف موتورسیکلتها نیز در این مرکز بهصورت جدی انجام میشود؛ اقدامی که میتواند سهم قابل توجه حوادث موتورسیکلتسواران را کاهش و ایمنی سفرهای جادهای را ارتقا دهد.
منبع: پلیس راهور