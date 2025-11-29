باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابطعمومی شهرداری منطقه ۱۰، نصب این المانها برای نخستینبار نام و طرح یاد امام دهم (ع) را در نقاط مختلف منطقه برجسته کرده و جلوههای فرهنگی و مذهبی شهر را تقویت کرده است. شش المان از ۱۲ المان این مجموعه در معابر و تقاطعهای اصلی منطقه جانمایی و نصب شده و فاز اجرایی طرح هویتبخشی شهری از ابتدای ماه جاری آغاز شده است.
مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، از ابتدای دوره مسئولیت خود، هویت بصری و ساماندهی جلوههای فرهنگی را در اولویت قرار داده و فرایند طراحی، ساخت و نصب این المانها با دقت و حساسیت ویژه پیگیری شده است.
تکمیل شش المان باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد و با بهرهبرداری کامل مجموعه «دیار امام هادی (ع)»، منطقه ۱۰ به نمونهای موفق از هویتبخشی شهری با رویکرد فرهنگی ـ دینی در تهران تبدیل خواهد شد.
ارزیابیهای میدانی نشان میدهد شهروندان از نصب این المانها استقبال قابلتوجهی داشتهاند و تقویت نشانههای هویتی در منظر شهری، اقدامی مؤثر در ارتقای کیفیت محیط شهری تلقی شده است.