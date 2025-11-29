مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام خلیلی در این مراسم گفت: امید است پژوهشگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی باشد اگرچه تاکنون نیز گام‌های خوبی برداشته شد. هر توسعه و پیشرفتی نیاز به معرفت و دانش دارد که خدا را شاکریم در پژوهشگاه قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مجموعه علمی در راستای اهداف قوه قضاییه است که هفت وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی در آن ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که فعالیت‌های صورت گرفته در پژوهشگاه را بررسی و مشخص کند کدام یک باعث رفع مشکلات شده، همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی نیز اقداماتی را مدنظر قرار دهد.

خلیلی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین هادی از دوران مسئولیت سنگین، اما بسیار لذت بخش خود در این مجموعه سربلند بیرون امدند لذا به وی تبریک می‌گوییم چراکه اقدامات مبارکی همچون پژوهش‌های شش‌گانه در زمان مدیریت وی با وجود کمبود‌های مالی انجام شد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ و رعایت اخلاق نیکو در تصدی امور و مسئولیت‌ها از سوی مدیران رده‌های مختلف دستگاه قضا افزود: اگر پیامبر (ص) توانست انسان‌های زیادی را به دین اسلام دعوت کند با اخلاق نیکو بود؛ لذا همه ما مسئولان در این نظام نیز باید از اخلاق حسنه رسول‌الله (ص) تبعیت کنیم چراکه موجب می‌شود کار‌ها را با سهولت بیشتری پیش رود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های آقای کاظمی اخلاق نیکوی وی است که ضمن دارا بودن ویژگی‌های علمی و تحربیات پژوهشی، امیدواریم در سکانداری پژوهشگاه قوه قضاییه نیز موفق باشند.

خلیلی با اشاره به اینکه دشمنی با یکدیگر از منافذ نفوذ شیطان است، گفت: با صمیمت و خیرخواهی می‌توان کار‌ها را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و موفقیت‌های بزرگی رقم زد.

حجت‌الاسلام هادی نیز در این مراسم گفت: با انتخاب آقای کاظمی مسلما پژوهشگاه قوه قضاییه روز‌های خوبی در پیش دارد، ایشان با ایده‌های نو و علمی خود این مجموعه را به جایگاه والا و واقعی خود خواهند رساند.

وی افزود: امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در تصمیمات کلان قوه قضاییه، ابتدا نظر علمی و پژوهشی پژوهشگاه اتخاذ و سپس تدابیر و راهبرد‌ها ترسیم شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به همکاری‌های مرکز آمار با پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: انتظار داریم در پی این همکاری‌ها، تحولات اساسی با تحول در استفاده از پژوهش‌های داده محور در دستگاه قضا رقم بخورد.

علی کاظمی، رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست عنوان کرد: افتخار ما مسلمانان این است که عقل گرایی و خرد ورزی را مایه عزت و دسترسی به حضرت حق و علم مترقی قرار دهیم.

وی با اشاره به فراز‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: در صدد هستیم توصیه‌های رهبر انقلاب درباره علم و دانش را تا حد امکان با کمک همکاران به اجرا برسانیم.

رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در چند روز اخیر سند راهبردی پژوهشگاه را با نگاهی جدیدی مورد بررسی قرار دادیم، گفت: نقشه راه و الگوی مسیر را بر اساس سه محور خلق دانش، بهبود خدمات به مردم و تربیت نسل پژوهشگران توانمند در عرصه‌های کارشناسی و مدیریت طراحی کردیم که بزودی تقدیم می‌شود و در صورت تائید، کار خود را با آن سند و الگو آغاز خواهیم کرد.

منبع: قوه قضاییه