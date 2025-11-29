مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور معاون اول دستگاه قضا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تکریم و معارفه رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی، حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران قوه قضاییه برگزار شد. 

حجت‌الاسلام خلیلی در این مراسم گفت: امید است پژوهشگاه قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی باشد اگرچه تاکنون نیز گام‌های خوبی برداشته شد. هر توسعه و پیشرفتی نیاز به معرفت و دانش دارد که خدا را شاکریم در پژوهشگاه قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام شده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه یک مجموعه علمی در راستای اهداف قوه قضاییه است که هفت وظیفه اصلی در سند تحول مبتنی بر قانون اساسی در آن ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه آن است که فعالیت‌های صورت گرفته در پژوهشگاه را بررسی و مشخص کند کدام یک باعث رفع مشکلات شده، همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی نیز اقداماتی را مدنظر قرار دهد.

خلیلی با اشاره به اقدامات و تلاش‌های رئیس سابق پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین هادی از دوران مسئولیت سنگین، اما بسیار لذت بخش خود در این مجموعه سربلند بیرون امدند لذا به وی تبریک می‌گوییم چراکه اقدامات مبارکی همچون پژوهش‌های شش‌گانه در زمان مدیریت وی با وجود کمبود‌های مالی انجام شد. 

وی با اشاره به اهمیت حفظ و رعایت اخلاق نیکو در تصدی امور و مسئولیت‌ها از سوی مدیران رده‌های مختلف دستگاه قضا افزود: اگر پیامبر (ص) توانست انسان‌های زیادی را به دین اسلام دعوت کند با اخلاق نیکو بود؛ لذا همه ما مسئولان در این نظام نیز باید از اخلاق حسنه رسول‌الله (ص) تبعیت کنیم چراکه موجب می‌شود کار‌ها را با سهولت بیشتری پیش رود. 

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های آقای کاظمی اخلاق نیکوی وی است که ضمن دارا بودن ویژگی‌های علمی و تحربیات پژوهشی، امیدواریم در سکانداری پژوهشگاه قوه قضاییه نیز موفق باشند. 

خلیلی با اشاره به اینکه دشمنی با یکدیگر از منافذ نفوذ شیطان است، گفت: با صمیمت و خیرخواهی می‌توان کار‌ها را با سرعت و دقت بیشتری پیش برد و موفقیت‌های بزرگی رقم زد. 

حجت‌الاسلام هادی نیز در این مراسم گفت: با انتخاب آقای کاظمی مسلما پژوهشگاه قوه قضاییه روز‌های خوبی در پیش دارد، ایشان با ایده‌های نو و علمی خود این مجموعه را به جایگاه والا و واقعی خود خواهند رساند. 

وی افزود: امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که در تصمیمات کلان قوه قضاییه، ابتدا نظر علمی و پژوهشی پژوهشگاه اتخاذ و سپس تدابیر و راهبرد‌ها ترسیم شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به همکاری‌های مرکز آمار با پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: انتظار داریم در پی این همکاری‌ها، تحولات اساسی با تحول در استفاده از پژوهش‌های داده محور در دستگاه قضا رقم بخورد. 

علی کاظمی، رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این نشست عنوان کرد: افتخار ما مسلمانان این است که عقل گرایی و خرد ورزی را مایه عزت و دسترسی به حضرت حق و علم مترقی قرار دهیم.

وی با اشاره به فراز‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: در صدد هستیم توصیه‌های رهبر انقلاب درباره علم و دانش را تا حد امکان با کمک همکاران به اجرا برسانیم. 

رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در چند روز اخیر سند راهبردی پژوهشگاه را با نگاهی جدیدی مورد بررسی قرار دادیم، گفت: نقشه راه و الگوی مسیر را بر اساس سه محور خلق دانش، بهبود خدمات به مردم و تربیت نسل پژوهشگران توانمند در عرصه‌های کارشناسی و مدیریت طراحی کردیم که بزودی تقدیم می‌شود و در صورت تائید، کار خود را با آن سند و الگو آغاز خواهیم کرد.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: معاون اول قوه قضاییه ، قوه قضاییه ، تحول
خبرهای مرتبط
سامانه ماده ۱۰ قانون الزام، زیر ذره‌بین نظارت و بازرسی جدی
فعالیت ۷۴ شعبه دادگاه خانواده در سراسر استان تهران
بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دعوای تلخ زوج جوان بر سر جا کفشی
۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی که در فضای مجازی پخش می‌شود، بازداشت شدند
ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
پایان فعالیت شبکه هرمی «کیونت» در پایتخت / ۱۹ نفر زمین‌گیر شدند
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ اعمال قانون ۵۸۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
آخرین اخبار
۷ وظیفه اصلی در سند تحول برای پژوهشگاه قوه قضاییه در نظر گرفته شده است
المان‌های «دیار امام هادی (ع)» در منطقه ۱۰ جانمایی شدند
پایان کابوس قولنامه‌ها؛ چگونه «قانون الزام به ثبت رسمی» نظام قضایی و اقتصاد را متحول می‌کند؟
رئیس‌جمهور به استانداری تهران رفت
برای اولین‌بار در ایران؛ کتاب کمک‌های اولیه به خط بریل منتشر شد
آلودگی هوا؛ مراقب نفس‌هایتان باشید + فیلم
افزایش کلاهبرداری با تماس‌های جعلی در پیام‌رسان‌های داخلی
انسداد جاده چالوس از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه
ایستگاه مریم مقدس (س) افتتاح شد
بیش از ۱۰ میلیون نفر در ایران دارای معلولیت هستند
ارائه خدمات امداد و نجات به ۵۸۳ نفر در هفته نخست آذر
دو بخشش پای چوبه دار به حرمت بانوی دو عالم
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل می‌شود
کشف شبکه قاچاق بین‌المللی مواد مخدر با همکاری قضایی ایران و ترکیه
مرکز آزمون تصادف چند روز آینده افتتاح می‌شود
خودروهایی که مجوز طرح ترافیک دارند جریمه می شوند؟
آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای فصل سرما
لزوم نظارت سازمان سرمایه‌گذاری و وزارت کار بر عملکرد شرکت‌های ثبت شده توسط اتباع بیگانه
ابطال مصوبه مربوط به ممنوعیت تحصیل همزمان در چند رشته برای دانشجویان پزشکی
پایان فعالیت شبکه هرمی «کیونت» در پایتخت / ۱۹ نفر زمین‌گیر شدند
بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی است
۷ نفر از عوامل برنامه غیر اخلاقی که در فضای مجازی پخش می‌شود، بازداشت شدند
ایمن‌سازی پاساژ علاءالدین هنوز تکمیل نشده است
عدم تخصیص ارز از سوی دولت برای خرید موتورسیکلت‌های برقی
بیش از ۳۷۰ هزار خودرو به دلیل مخدوشی پلاک اعمال قانون شدند
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ اعمال قانون ۵۸۰ هزار خودروی فاقد معاینه فنی
دعوای تلخ زوج جوان بر سر جا کفشی