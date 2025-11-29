استاندار و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان صداوسیما از برگزاری رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» قدردانی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام ارسالی سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی و همچنین محمد نصیری، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی خطاب به پیمان جبلی آمده است:

اقدامات ارزشمند، برنامه‌سازی دقیق، پوشش میدانی گسترده و نگاه ملی آن سازمان در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» جلوه‌ای درخشان از رسانه‌ای مسئول، امیدآفرین و مردم‌محور را به نمایش گذاشت. رسانه‌ای که توانست پیام وحدت، پیشرفت و هویت ایرانی - اسلامی را در این خطه شرقی به بهترین شکل در سراسر کشور طنین‌انداز کند.

در ادامه این نامه نوشته شده است: حضور مؤثر صداوسیما در این رویداد علاوه‌بر تقویت حس هویت ملی فرصتی فراهم ساخت تا ظرفیت‌های علمی مذهبی، فرهنگی تاریخی و اقتصادی خراسان جنوبی، این سرزمین مردمان نجیب، قنات‌های دوهزارساله، جاذبه‌های گردشگری کم‌نظیر با وجود ۱۰ اثر جهانی، طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان با حجم مبادلات مرزی قابل‌تحسین، محصولات کشاورزی ناب و منحصر‌به‌فرد، معادن بکر و ارزنده و فرصت‌های اقتصادی بزرگ به شکلی شایسته در سطح ملی دیده و شنیده شود.

 این رویداد نشان داد که در سایه هم‌افزایی استان‌ها با رسانه ملی می‌توان تصویری واقعی‌تر از پیشرفت‌ها، توانمندی‌های ایران عزیز به‌ویژه استان امن خراسان جنوبی در این خطه شرقی کشور را به افکار عمومی منتقل کرد و امید اجتماعی را تقویت نمود.

 دو مقام مسئول استان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به این موضوع که بدون تردید همراهی هوشمندانه صداوسیما در برجسته کردن ظرفیت‌های بومی‌با حرکت روبه‌جلوی استان پشتوانه‌ای مهم در مسیر توسعه خراسان جنوبی است، تأکید کرده‌اند که تجربه «ایران جان» ثابت کرد که روایتگری دقیق و مسئولانه رسانه ملی می‌تواند در تحقق اهداف کلان کشور و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

در خاتمه این نامه تصریح شده است: اینجانبان ضمن اعلام مراتب تقدیر مردم شریف استان خراسان جنوبی از اهتمام ارزشمند برنامه‌ریزی دقیق و پوشش حرفه‌ای رسانه ملی در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» از جنابعالی و مدیران و عوامل پرتلاش رسانه ملی به‌ویژه مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی و همکاران ایشان تشکر نموده و استمرار این مسیر روشن و توجه بیشتر به ظرفیت‌های این استان مرزی و راهبردی را در سایه عنایت خداوند متعال از جنابعالی و همکاران ارجمندتان در رسانه ملی مسئلت داریم.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: رسانه ملی ، صدا و سیما
خبرهای مرتبط
تمرکز شبکه‌های رادیویی بر بازنمایی ظرفیت استان‌ها
رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد؛
پرونده HD سازی شبکه‌های استانی بسته شد/ جزئیاتی از تدارک رسانه ملی برای انتخابات شورا‌ها
هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی؛
جبلی: رسانه ملی راوی ضعف، ناامیدی و ناتوانی نخواهد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«یوز»، پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم
وقتی اختلافات خانواده بزرگ ایران در برابر دشمن کنار می‌رود + فیلم
شبکه تماشا با سریال «عملیات مهندسی» به سراغ روز‌های پرالتهاب دهه ۶۰ رفت
ماراتن فیلم‌های نیکلاس کیج در شبکه نمایش
دبیر ستاد امر به معروف: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم، اما اختیار مداخله مستقیم نداریم + فیلم
تئاترشهر، تالار هنر و سنگلج چقدر فروختند؟
آخرین اخبار
«تنها کنار هم» بهترین فیلم کوتاه بین‌الملل جشنواره آنتم آمریکا شد
تئاترشهر، تالار هنر و سنگلج چقدر فروختند؟
«یوز»، پرفروش‌ترین پویانمایی تاریخ سینمای ایران
ماراتن فیلم‌های نیکلاس کیج در شبکه نمایش
شبکه تماشا با سریال «عملیات مهندسی» به سراغ روز‌های پرالتهاب دهه ۶۰ رفت
آزادى مادران زندانى داراى جرایم غیرعمد با جریان‌سازی «عصر خانواده»
«چرخ» با محوریت «دژ دانش»؛ تلاشی برای پیوند علم، فناوری و جامعه
وقتی اختلافات خانواده بزرگ ایران در برابر دشمن کنار می‌رود + فیلم
تدارک ساخت یک مجموعه نمایشی درباره جنگ تحمیلی دوم
دبیر ستاد امر به معروف: پیگیر مفاسد اقتصادی هستیم، اما اختیار مداخله مستقیم نداریم + فیلم
فراخوان نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منتشر شد
«سارق روح» و «مکانیزم» روی آنتن شبکه تهران
مجید مجیدی برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا شد
«رها» با بازی شهاب حسینی برگزیده جشنواره گوا شد
«زمانی در ابدیت» به سانس فوق‌العاده رسید
روایتی از سیره عملی و مجاهدت فرمانده گمنام محور مقاومت + تیزر