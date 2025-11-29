باشگاه خبرنگاران جوان - در متن پیام ارسالی سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی و همچنین محمد نصیری، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان جنوبی خطاب به پیمان جبلی آمده است:

اقدامات ارزشمند، برنامه‌سازی دقیق، پوشش میدانی گسترده و نگاه ملی آن سازمان در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» جلوه‌ای درخشان از رسانه‌ای مسئول، امیدآفرین و مردم‌محور را به نمایش گذاشت. رسانه‌ای که توانست پیام وحدت، پیشرفت و هویت ایرانی - اسلامی را در این خطه شرقی به بهترین شکل در سراسر کشور طنین‌انداز کند.

در ادامه این نامه نوشته شده است: حضور مؤثر صداوسیما در این رویداد علاوه‌بر تقویت حس هویت ملی فرصتی فراهم ساخت تا ظرفیت‌های علمی مذهبی، فرهنگی تاریخی و اقتصادی خراسان جنوبی، این سرزمین مردمان نجیب، قنات‌های دوهزارساله، جاذبه‌های گردشگری کم‌نظیر با وجود ۱۰ اثر جهانی، طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان با حجم مبادلات مرزی قابل‌تحسین، محصولات کشاورزی ناب و منحصر‌به‌فرد، معادن بکر و ارزنده و فرصت‌های اقتصادی بزرگ به شکلی شایسته در سطح ملی دیده و شنیده شود.

این رویداد نشان داد که در سایه هم‌افزایی استان‌ها با رسانه ملی می‌توان تصویری واقعی‌تر از پیشرفت‌ها، توانمندی‌های ایران عزیز به‌ویژه استان امن خراسان جنوبی در این خطه شرقی کشور را به افکار عمومی منتقل کرد و امید اجتماعی را تقویت نمود.

دو مقام مسئول استان خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به این موضوع که بدون تردید همراهی هوشمندانه صداوسیما در برجسته کردن ظرفیت‌های بومی‌با حرکت روبه‌جلوی استان پشتوانه‌ای مهم در مسیر توسعه خراسان جنوبی است، تأکید کرده‌اند که تجربه «ایران جان» ثابت کرد که روایتگری دقیق و مسئولانه رسانه ملی می‌تواند در تحقق اهداف کلان کشور و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

در خاتمه این نامه تصریح شده است: اینجانبان ضمن اعلام مراتب تقدیر مردم شریف استان خراسان جنوبی از اهتمام ارزشمند برنامه‌ریزی دقیق و پوشش حرفه‌ای رسانه ملی در رویداد ملی «ایران جان، خراسان جنوبی ایران» از جنابعالی و مدیران و عوامل پرتلاش رسانه ملی به‌ویژه مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی و همکاران ایشان تشکر نموده و استمرار این مسیر روشن و توجه بیشتر به ظرفیت‌های این استان مرزی و راهبردی را در سایه عنایت خداوند متعال از جنابعالی و همکاران ارجمندتان در رسانه ملی مسئلت داریم.

منبع: رسانه ملی