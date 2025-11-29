روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴ در خصوص تصاویر منتشر شده از قطع درخت در این منطقه حاضر به پاسخگویی نشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در روزهای اخیر، تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که گفته میشود مربوط به قطع درختان در خیابان میرهاشمی واقع در منطقه ۱۴ تهران است، این تصاویر واکنشهای گستردهای از سوی شهروندان و فعالان محیط زیست به همراه داشته است.
بر اساس پیگیری خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴ تاکنون در این باره پاسخی ارائه نکرده و از اظهار نظر خودداری کرده است.
شهروندان منطقه خواستار شفافسازی علت قطع درختان و بررسی تخلفات احتمالی از سوی نهادهای مسئول هستند.
با این حال، ابهامات درباره جزئیات و مجوزهای این اقدام همنان باقی است و انتظار میرود شهرداری تهران در روزهای آینده موضع رسمی خود را اعلام کند.