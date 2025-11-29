با اعلام هیات فوتبال استان تهران و با توجه به تداوم آلودگی هوا در تهران، انجام هرگونه مسابقه فوتبال در سطح استان در روز‌های نهم و دهم آذر ممنوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تداوم آلودگی شدید هوا در استان تهران و پیرو مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا و اتخاذ محدودیت ها، انجام هرگونه مسابقه فوتبال در سطح استان در روز‌های نهم و دهم آذرماه ممنوع است.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت بازیکنان، مربیان، داوران و عوامل اجرایی مسابقات و با تأیید کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان تهران اتخاذ شده است. بر اساس این مصوبه، تمامی رقابت‌های رسمی و غیررسمی فوتبال که قرار بود در این تاریخ‌ها در تهران برگزار شود، لغو و برگزاری آن به روز‌های آتی موکول شد.

همچنین تأکید می‌شود در شرایط فعلی، هرگونه فعالیت ورزشی شامل تمرینات گروهی و حتی تمرینات انفرادی بازیکنان نیز غیرمجاز بوده و باید به طور کامل متوقف شود. هیات فوتبال استان تهران اعلام می‌کند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی باشگاه ها، تیم‌ها یا بازیکنان، برخورد انضباطی و قانونی بدون اغماض در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این هیأت بار دیگر با تأکید بر اهمیت سلامت جامعه ورزش، از تمامی تیم‌ها و عوامل مرتبط می‌خواهد با رعایت کامل مصوبات، از هرگونه فعالیت ورزشی در روز‌های اعلام شده خودداری کنند تا با بهبود شرایط آب و هوایی بار دیگر برگزاری مسابقات در دستور کار قرار گیرد.

این در حالی است که طبق برنامه، استقلال عصر فردا یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس پذیرای فولاد خوزستان است و باید دیدار تکلیف این دیدار چه می‌شود.

