دو برادر به خاطر تقسیم ارثیه فامیلی، برادرشان را ربودند تا با شکنجه و تهدید او را وادار کنند به تقسیم ارثیه رضایت دهد.

چند روز قبل رهگذرانی در حال عبور از خیابانی در جنوب تهران بودند که با بدن نیمه‌جان مرد جوانی مواجه شدند. مرد جوان با تماس رهگذران با اورژانس به بیمارستان منتقل شد و پس از درمان، در تحقیقات راز آدم‌ربایی چند ساعته توسط برادرانش را برملا کرد.

او در تحقیقات گفت: «مدتی قبل پدرم فوت کرد و ثروت زیادی به من و برادرهایم رسید. اما مادرم همچنان در قید حیات است و من دلم نمی‌خواست قبل از فوت مادرم ارثیه پدرم را تقسیم و مادرم را از خانه‌ای که سال‌ها در آن زندگی کرده آواره کنیم. سر همین مسأله با برادرهایم اختلاف داشتیم.»

مرد جوان ادامه داد: «اختلاف ما ادامه داشت تا اینکه روز حادثه برادرم با من تماس گرفت و خواست او را ببینم. من هم بی‌خبر از نقشه‌ای که در سر داشتند، به محل قرار رفتم. برادر دیگرم نیز با او بود. وقتی سوار خودرو شدم، آنها مرا به خارج از شهر برده و شکنجه دادند تا رضایت بدهم ارثیه تقسیم شود. حالم که بد شد، دوباره مرا سوار خودرو کرده و در محل خلوتی رها کردند که با کمک مردم به بیمارستان منتقل شدم.»

به دنبال اظهارات مرد جوان، به دستور بازپرس احسان شکیب‌نژاد تحقیقات برای دستگیری دو برادر آغاز شد. در ادامه بررسی‌ها، آنها بازداشت شده و به جرم خود اعتراف کردند. تحقیقات به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی پایتخت ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران