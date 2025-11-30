باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارشات حسابرسی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: اساسنامه سازمان تاکسیرانی و شرکت معاینه فنی نیز مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در خصوص آلودگی هوای تهران و محدودیتهای خروج از منزل گفت: سالها پیش باید فکر اساسی برای آلودگی هوا میشد. سالها فریاد و اعتراض کردیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد. در نوسازی اتوبوسها و تاکسیهای فرسوده فعالیت خوبی آغاز شد؛ هرچند به اندازه تکلیف برنامه هفتم توسعه محقق نشده است.
چمران با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۲ درصد آلودگی هوا به دلیل تردد موتورسیکلتها ست، یادآور شد: آلودگی این موتورها کاهش نیافته و همچنان به روال سابق ادامه دارد. نامههایی به وزارتخانههای مختلف ارسال خواهیم کرد که گزارش ارائه دهند که برای اجرای قانون هوای پاک چه اقدامی انجام دادهاند.
وی همچنین تصریح کرد: اینکه معاون اول رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر اجرای قانون هوای پاک را بر عهده بگیرد، میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. شهرهای زیادی در دنیا آلودگی هوا را رفع کردند و ما هم میتوانیم؛ البته باید وارد میدان شویم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با قرارداد شهرداری با چین برای واردات موتورسیکلت و اسکوتر، یادآور شد: شهرداری وارد کننده نیست و تفاهماتی انجام داد تا بخش خصوصی برای واردات این دستگاهها اقدام کند. قاعدتاً باید شرکتهای سازنده موتورسیکلتهای برقی به جای بنزینی تولید کنند. وزارت صمت و نفت میتوانند امتیازاتی در نظر بگیرند تا کارخانجات موتورهای برقی بسازند.
وی در مورد جلسه مجلس در خصوص حریم، گفت: طرحی که ۱۶۴ نماینده امضا کردند در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. حریم باید ابتدا در شورای شهر تصویب شود و بعد به شورای عالی و استانداری برود. قرار شد شهرداری طرح حریم را ارائه دهد تا تصویب کنیم و به مجلس ارائه دهیم. شهردار نامههایی به مسئولین ارسال کرده و هشدارهایی داده است.
چمران افزود: شورای عالی میگوید که میخواهد قانون را اجرا کند و این قانون یعنی شهرهای بزرگ مثل تهران حریم نداشته باشند. مصوبه جدید شورای عالی به حریم یکپارچه اشاره دارد، اما آنچه اجرا میکند تکهپاره است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه خرید نمایشگاه بینالمللی مصوبه شورا را نمیخواهد، گفت: این موضوع سالها باقی مانده بود و کم کاری در این زمینه صورت گرفته است. شهرداری به دلیل طلب بالایی که دارد، میتواند خریدار نمایشگاه بینالمللی باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد ضرورت ممنوعیت تبلیغات موتورسیکلتهای بنزینی در سطح شهر با بیان اینکه تابلوهای سطح شهر توسط سازمان زیباسازی اجاره داده میشود، اظهار کرد: در سازمان باید از لحاظ محتوایی به تابلوها رسیدگی شود. ما مصوبهای داشتیم که نباید تبلیغات نمایشگاه انجام شود که ایراد گرفتند و گفتند که نمیتوان این کار را انجام داد. اینکه هر موضوعی همچون موتورسیکلتها تبلیغ نشود، شدنی نیست.
چمران با تاکید بر اینکه معاینه فنی خودروهای در حال تردد در تهران باید در مراکز موجود انجام شود، گفت: سختگیریها در مراکز معاینه فنی تهران بیشتر است و باید وزارت کشور در این زمینه ورود جدی داشته باشد. ما این موضوع را به وزارت کشور منتقل کردیم.
منبع: شورای شهر