باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک مقام فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفت که مصر در حال آموزش صد‌ها افسر پلیس فلسطینی با هدف ادغام آنها در یک نیروی امنیتی پس از جنگ در غزه است.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر در ماه اوت طی مذاکراتی با محمد مصطفی، نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، از طرح آموزش ۵۰۰۰ افسر برای غزه خبر داد.

این مقام فلسطینی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: اولین گروه متشکل از بیش از ۵۰۰ افسر در ماه مارس در قاهره آموزش دیدند و از ماه سپتامبر، دوره‌های دو ماهه برای استقبال از صد‌ها نفر دیگر از سر گرفته شده است.

وی گفت که همه اعضای این نیرو از نوار غزه خواهند بود و توسط تشکیلات خودگردان فلسطین که در رام‌الله در کرانه باختری اشغالی مستقر است، حقوق دریافت می‌کنند.

یک افسر پلیس ۲۶ ساله فلسطینی گفت: «من از این آموزش بسیار خوشحالم. ما خواهان پایان دائمی جنگ و تجاوز هستیم و مشتاق خدمت به کشور و شهروندان خود هستیم.»

او به خبرگزاری فرانسه گفت که امیدوار است این نیروی امنیتی «مستقل، وفادار به فلسطین و تابع اتحاد‌ها یا اهداف خارجی نباشد.»

یک ستوان فلسطینی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، مانند تمام مصاحبه‌شوندگان خبرگزاری فرانسه، گفت: «ما آموزش عملیاتی فوق‌العاده‌ای با تجهیزات مدرن برای نظارت بر مرز‌ها دریافت کردیم.»

بر اساس آمار وزارت بهداشت این منطقه که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند، حمله اسرائیل به غزه حداقل ۷۰۱۰۰ نفر را به شهادت رسانده است.

این آموزش همچنین نقش سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین برجسته کرد و بر اهمیت «محافظت از رویای ایجاد» یک کشور کاملاً مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی تأکید کرد.

یک مقام ارشد امنیتی از تشکیلات خودگردان فلسطین تأیید کرد که محمود عباس، رئیس این تشکیلات به زیاد حب الریح، وزیر کشور دستور داده است تا در مورد آموزش با مصر هماهنگی کند.

در جریان مذاکراتی که اواخر سال گذشته با حمایت مصر برگزار شد، جنبش‌های فلسطینی - از جمله دو جنبش اصلی، حماس و فتح به رهبری عباس - با تشکیل نیرویی متشکل از حدود ۱۰ هزار افسر پلیس موافقت کردند.

مصر نیمی از آنها را آموزش خواهد داد و ۵۰۰۰ نفر دیگر از نیروی پلیس غزه خواهند بود. طبق این توافق، نیروی امنیتی تحت نظارت کمیته‌ای از تکنوکرات‌های مورد تأیید جنبش‌های فلسطینی خواهد بود.

یک مقام ارشد حماس به خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که این جنبش از «جزئیات مربوط به امنیت و مدیریت نوار غزه» که در طول مذاکرات توافق شده بود، حمایت می‌کند.

این موضوع همچنین در طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده که منجر به آتش‌بس شکننده غزه در ماه گذشته شد، مورد بررسی قرار گرفت و بعداً توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأیید شد.

این طرح به طور قابل توجهی ایجاد یک نیروی بین‌المللی را مجاز می‌کند که مسئول تأمین امنیت مناطق مرزی و غیرنظامی کردن غزه خواهد بود.

یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که اتحادیه اروپا همچنین می‌خواهد تا ۳۰۰۰ افسر پلیس فلسطینی را در نوار غزه تحت طرحی مشابه طرحی که در حال حاضر در کرانه باختری اجرا می‌کند، آموزش دهد.

اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ با بودجه‌ای حدود ۱۳ میلیون یورو (۱۵ میلیون دلار) یک مأموریت آموزش پلیس در کرانه باختری را تأمین مالی کرده است اما بسیاری از جزئیات همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.

یک مقام حماس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه احتمال توافق با اسرائیل در مورد جزئیات دقیق نیروی پلیس در غزه را زیر سوال برد.

کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل با هرگونه نقشی برای حماس یا تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه پس از پایان جنگ مخالف است.

منبع: خبرگزاری فرانسه