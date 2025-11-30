رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در یادداشتی به تشریح مدل «مثلث جرم» پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ بابک نمک شناس، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، طی یادداشتی درباره مثلث جرم این گونه نوشت: درسال‌های اخیر، افزایش برخی جرایم به‌ویژه سرقت، توجه جامعه و نهاد‌های مسئول را بیش از پیش به ضرورت پیشگیری معطوف کرده است. یکی از الگو‌های مهم و کاربردی در تحلیل چرایی وقوع جرم، «مثلث جرم» است؛ مدلی که با سادگی ظاهری، تحلیلی دقیق از سازوکار وقوع جرم ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که جرم تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه نتیجهٔ اجتماع چند عامل در کنار یکدیگر است.

مثلث جرم از سه ضلع تشکیل شده است: مجرم، قربانی و محیط جرم.

این سه ضلع تنها زمانی باعث شکل‌گیری جرم می‌شوند که هم‌زمان کنار یکدیگر قرار گیرند. هرگاه یکی از این اضلاع حذف یا تضعیف شود، وقوع جرم یا غیرممکن می‌شود یا احتمال آن به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

ضلع اول: مجرم؛ صاحب قصد و انگیزه

جرم زمانی شکل می‌گیرد که فردی دارای قصد و انگیزه برای ارتکاب آن باشد. این انگیزه می‌تواند از شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی یا شخصیتی نشأت بگیرد. با این حال، وجود مجرم به‌تنهایی کافی نیست. بسیاری از افراد دارای انگیزهٔ مجرمانه در نبود فرصت یا شرایط مناسب، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهند؛ بنابراین دو ضلع دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در فراهم‌سازی فرصت دارند.

ضلع دوم: قربانی؛ حلقه‌ای که می‌تواند زنجیره جرم را قطع کند

برخلاف تصور سنتی، قربانی در جرم‌شناسی نوین نقش منفعل ندارد. بخش مهمی از پیشگیری از جرم وابسته به آگاهی، رفتار و آمادگی فردی است که می‌تواند هدف جرم قرار گیرد.

رفتار‌های ساده‌ای مانند بی‌احتیاطی، قرار گرفتن در موقعیت‌های ناامن، اعتماد بی‌جا، حمل اشیای قیمتی در مکان‌های عمومی یا ناآگاهی از تهدید‌ها می‌تواند فرد را به یک «قربانی مناسب» برای مجرم تبدیل کند.

تقویت مهارت‌های اجتماعی، افزایش سواد پیشگیری، شناخت موقعیت‌های خطر و رعایت توصیه‌های امنیتی به‌طور مستقیم باعث حذف یا تضعیف ضلع قربانی در مثلث جرم می‌شود. این نکته سبب شده بسیاری از برنامه‌های پیشگیری، بر آموزش و توانمندسازی شهروندان متمرکز شوند.

ضلع سوم: محیط جرم؛ بستری که فرصت را فراهم می‌کند

مکان و شرایط وقوع جرم نقش مهمی در عملی شدن نیت مجرمانه دارد. محیط‌هایی که فاقد روشنایی کافی هستند، نقاط کور دارند، نظارت عمومی در آنها ضعیف است یا بی‌نظمی اجتماعی در آنها مشاهده می‌شود، به‌طور طبیعی برای مجرم جذاب‌ترند.

به همین دلیل، اصلاح محیط‌های شهری، تقویت نظارت‌ها، روشن‌سازی معابر، حذف نقاط جرم‌زا و طراحی درست فضای عمومی از مؤثرترین ابزار‌های پیشگیری از جرم به شمار می‌رود.

چرا باید مثلث جرم را جدی گرفت؟

این مدل به ما نشان می‌دهد که پیشگیری، لزوماً نیازمند برخورد‌های سخت‌گیرانه یا افزایش مجازات‌ها نیست. گاه با تغییر رفتار شهروندان، آموزش‌های عمومی یا اصلاح محیطی می‌توان یک ضلع مثلث را از کار انداخت و در نتیجه، زمینه وقوع جرم را از بین برد.

جرم یک پدیده پیچیده است، اما مدیریت آن می‌تواند از ساده‌ترین اصول آغاز شود. اگر مجرم انگیزه داشته باشد، اما قربانی آگاه و محیط امن باشد، جرم رخ نمی‌دهد. اگر قربانی وجود داشته باشد، اما محیط تحت نظارت باشد، فرصت سرقت از میان می‌رود؛ و اگر محیط و قربانی آماده باشند، اما مجرم در شرایط کنترل‌شده قرار گیرد، چرخه کاملاً قطع می‌شود.

مثلث جرم، ابزاری ساده، اما کاربردی است که یادآوری می‌کند پیشگیری از جرم وظیفه‌ای مشترک میان مسئولان، شهروندان و مدیریت شهری است. کاهش جرم، زمانی محقق می‌شود که هر ضلع این مثلث به‌درستی شناخته و مدیریت شود؛ از آموزش شهروندی تا طراحی شهری و از حمایت اجتماعی تا کنترل رفتار‌های مجرمانه.

برچسب ها: پیشگیری از وقوع جرم ، فرماندهی انتظامی تهران
خبرهای مرتبط
دستگیری ۲۱۶ محکوم فراری
آموزش رسانه‌ای و مدیریت پیشگیرانه سرقت
اثرات مخرب «گُل» در ایران از تمام مخدر‌های دیگر بالاتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
آن عاملی که در احساس امنیت جامعه نقش اساسی دارد پیشگیری از جرم هست. پیشگیری از جرم خیلی راحتر و کم هزینه تر از بر خورد با جرم هست. قانون گذاران در مجلس و قوه محترم قضائیه باید از پلیس در ضمینه پیشگیری از جرم حتما مشاوره بگیرند تا بتوانند قانون را پیشگیرانه تصویب کنند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فاطمه کاشی پزها
۱۱:۴۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام کاملا درسته ولی شما که به این مسئله اشراف دارید چرا مسئولین ما مخصوصا شهرداری و نیروی انتظامی معابر را روشن نمی کنند نظارت ها را با نصب دوربین مخصوصا در محیط های خلوت و کور بیشتر نمی کنند چرا به جای حرف زدن عمل نمی کنند؟ این یکی از واجبات است که در کلان شهرها باید اجرایی شود.
۰
۱
پاسخ دادن
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
آخرین اخبار
هفت ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی
آغاز ثبت ایده‌های شهروندان برای چهارمین دوره «من شهردارم» از دهم آذرماه
بهره‌برداری از ۵ بازار میوه و تره‌بار محله‌ای تا انتهای آذرماه
رفع معضل دیرینه ترافیکی در اصلی ترین شاهراه ارتباطی به بقعه امامزاده زید(ع)
تشکری هاشمی: مردم در روز‌های آلوده به سایت کنترل کیفیت هوا مراجعه می‌کنند نه روز‌های عادی
آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی/ شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان
ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده برای اعزام‌های رجب و شعبان آغاز شد
راه حل شما برای مقابله با کم آبی چیست؟ + فیلم
آماری از وسایل نقلیه‌ای که معاینه فنی آنها باطل شده است + فیلم
میدری: مسیر توسعه تعاونی‌ها از رفع موانع می‌گذرد
انتقاد علوی از اجرا نشدن سختی کار آتش‌نشانان در تهران
مصدومان تصادف جرحی در کش‌وقوس دادگاه‌ها؛ اجرای ناقص بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم!
سروری: به زودی موعد تحویل واگن‌های مترو فرا می‌رسد
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر