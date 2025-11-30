رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا گفت: مدیریت شهری در این دوره در سه محور اصلی برای کاهش آلودگی هوا وارد عمل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با تأکید بر نقش فضای سبز در تصفیه طبیعی هوا اعلام کرد شهرداری تهران در این دوره ۱۳۵ پارک و بوستان جدید احداث کرده است؛ به‌گونه‌ای که شمار بوستان‌های شهری از ۲۲۰۰ پارک به بیش از ۲۳۰۰ پارک رسیده است. او فضای سبز را «فیلتر طبیعی هوای تهران» توصیف کرد و گفت سرانه فضای سبز شهر اکنون بالاتر از استاندارد‌های جهانی است.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع معاینه فنی اشاره کرد و افزود: «متأسفانه ۴۰ درصد خودرو‌های تهران برای دریافت معاینه فنی به خارج از پایتخت مراجعه می‌کنند، در حالی که بنا بر گزارش آقای میرزایی‌قمی، بهترین و به‌روزترین سامانه‌های معاینه فنی دنیا در تهران در این دوره خرید و راه اندازی شده است.»

او در ادامه با اشاره به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت در این دوره بیش از ۱۸۰۰ اتوبوس جدید وارد تهران شده است؛ رقمی که به گفته او در هیچ دوره‌ای به‌تنهایی از سوی شهرداری تأمین نشده بود.

آقامیری با اشاره به سیاست شهرداری در استفاده از اتوبوس‌های برقی گفت برخی اعضای شورا با این رویکرد مخالف بوده و معتقد بودند «به‌جای یک اتوبوس برقی، دو اتوبوس دیزلی خریداری شود»، اما شهرداری برای کاهش آلایندگی بر سیاست توسعه ناوگان پاک پافشاری کرده است.

وی درباره موتورسیکلت برقی نیز گفت تفاهم‌نامه خرید با یک شرکت چینی منعقد شد، اما کمیسیون حمل‌ونقل شورا با خرید مخالفت کرده و تنها ارائه تسهیلات و حمایت را مجاز دانسته است. وی افزود شهرداری برای مصرف داخلی حدود ۲۰۰۰ موتورسیکلت برقی نیاز داشت، اما اجازه داده شد فقط تعداد محدودی تأمین کند.

آقامیری با اشاره به وضعیت ترافیک تهران گفت ظرفیت معابر پایتخت حداکثر ۷۵۰ هزار خودرو است، در حالی که اکنون بیش از سه‌ونیم میلیون خودرو در شهر تردد می‌کنند؛ آماری که موتورسیکلت‌ها را شامل نمی‌شود. او تأکید کرد بدون حرکت جدی در سیاست‌های ملی برای تولید گسترده خودرو‌های برقی، آلودگی هوا حل نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برخی کشور‌ها که زمانی آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان را داشتند امروز با برقی شدن بیش از ۹۰ درصد خودرو‌ها جزو پاک‌ترین شهر‌ها هستند، افزود: «شهرداری تولیدکننده خودرو نیست و سهم اتوبوس‌ها در آلودگی تنها حدود دو درصد است.»

آقامیری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله امروز جلسه، آلودگی هوا نیست بلکه حسابرسی است. شهرداری در چهار سال گذشته عامل آلودگی هوا نبوده و این مشکل ریشه‌ای طولانی دارد که حتی به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. حل آلودگی هوا بدون سیاست‌گذاری ملی و توسعه خودرو‌های برقی ممکن نیست و تهران همچنان وابسته به باد و باران خواهد ماند.

Iran (Islamic Republic of)
A3EILM2S2Y # 199X
۱۳:۰۲ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
کم سرب قاطی بنزین کن بفروش !
+
پول دادی خریدی و علف خرس نیست !!!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
روی همین خودروها نمی شه فیلتر گذاشت؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
میشه بفرمایید تحصیلات رییس زیر ساخت چیه ؟???
۰
۱
پاسخ دادن
