نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سفر تیم مدیریت شهری به چین برای تحویل رام‌های مترو، گفت: به زودی به موعد تحویل واگن‌های مترو نزدیک می‌شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد شهید طباطبایی اظهار کرد: ۲ هزار تجاوز پس از آتش‌بس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. چرا با تمام عملیات‌های سنگین ایران روی اسرائیل و دستیابی به آتش‌بس، اسرائیل جرأت نکرد یک تیر به ایران پرتاب کند؟ دلیل این است که ما قدرت پاسخگویی داریم.

وی افزود: این نشان می‌دهد که اقدام ایران به تقویت قدرت موشکی تا چه اندازه مهم و اثرگذار است. آمریکا آسمان ونزوئلا را مسدود کرده و این نشان می‌دهد سازمان ملل سازمان بیهوده‌ای است.

سروری گفت: در آینده مشخص خواهد شد که شهید طباطبایی تا چه اندازه در جبهه مقاومت اثرگذار بوده است.

وی با اشاره به سفر تیم مدیریت شهری به چین برای تحویل رام‌های مترو، با یادآوری یک مصاحبه از رئیس شورای شهر تهران که گفته بود وقتی رام‌ها رسید شیرینی می‌دهد اظهار کرد: ما چهار سال منتظر بودیم و به زودی به موعد شیرینی دادن آقای چمران برای تحویل واگن‌های مترو نزدیک می‌شویم.

سروری با بیان اینکه سفرای ۱۳ کشور در آئین افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س) حضور داشتند، تصریح کرد: حضور نمایندگان مسیحیان در مجلس نشان داد هم افزایی ملی یک آرزو نیست بلکه واقعیتی در جمهوری اسلامی ایران است و خلق این اثر بی‌بدیل را به دست‌اندرکاران آن تبریک می‌گوئیم. جمهوری اسلامی سال‌ها مورد حمله بود که عدالت بین ادیان را رعایت نمی‌کند، اما اتفاق روز گذشته خلاف این موضوع را ثابت کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: شورای شهر تهران ، واگن مترو
خبرهای مرتبط
انتقاد علوی از اجرا نشدن سختی کار آتش‌نشانان در تهران
به دلیل ابلاغ اخیر استاندار ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز رفع اثر نشده است
سر فاصله سرویس دهی ناوگان BRT در جنوب پایتخت کاهش یافت
ساخت ٢ شهرک خارج از تهران برای گروه‌های محروم توسط بسیج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
آخرین اخبار
هفت ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی
آغاز ثبت ایده‌های شهروندان برای چهارمین دوره «من شهردارم» از دهم آذرماه
بهره‌برداری از ۵ بازار میوه و تره‌بار محله‌ای تا انتهای آذرماه
رفع معضل دیرینه ترافیکی در اصلی ترین شاهراه ارتباطی به بقعه امامزاده زید(ع)
تشکری هاشمی: مردم در روز‌های آلوده به سایت کنترل کیفیت هوا مراجعه می‌کنند نه روز‌های عادی
آغاز مرحله نخست جذب پاکبانان ایرانی/ شرط فعالیت اتباع به عنوان پاکبان
ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده برای اعزام‌های رجب و شعبان آغاز شد
راه حل شما برای مقابله با کم آبی چیست؟ + فیلم
آماری از وسایل نقلیه‌ای که معاینه فنی آنها باطل شده است + فیلم
میدری: مسیر توسعه تعاونی‌ها از رفع موانع می‌گذرد
انتقاد علوی از اجرا نشدن سختی کار آتش‌نشانان در تهران
مصدومان تصادف جرحی در کش‌وقوس دادگاه‌ها؛ اجرای ناقص بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم!
سروری: به زودی موعد تحویل واگن‌های مترو فرا می‌رسد
سه محور اصلی شهرداری برای کاهش آلودگی هوای تهران
مثلث جرم و نکاتی که درباره پیشگیری از وقوع جرایم باید بدانید
چمران:شهرداری بدون مجوز شورای شهر می‌تواند نمایشگاه بین المللی را بخرد
آغاز طرح ویژه پلیس راهور تهران برای برخورد قاطع با تخلفات ساکن
رئیس جمهور در بحث رفع آلودگی هوا ورود کند
افزایش ۷ درصدی ترافیک آبان نسبت به مهر ماه
شرط‌بندی در مافیا، به سرقت کشیده شد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و نواب پرحجم است
جزئیات قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور
کیفیت هوای پایتخت در وضعیت «ناسالم» برای همه افراد
ربودن برادر به خاطر تقسیم ارثیه پدری
گام‌های تازه برای بهبود کیفیت زندگی سالمندان؛ از شهر‌های دوستدار سالمند تا لایحه حمایت حقوقی
تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در اتوبان تهران–قم
راهکار‌هایی برای مصرف بهینه آب در شرایط خشکسالی + فیلم
نحوه پناه‌گیری و خروج اضطراری هنگام زلزله ویژه دانش آموزان + فیلم
آتش‌سوزی مجتمع مسکونی ۵۴ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران
نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری دستگاه قضایی استان تهران در روز‌های ۹ و ۱۰ آذر