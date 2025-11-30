باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت یاد شهید طباطبایی اظهار کرد: ۲ هزار تجاوز پس از آتشبس در لبنان از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است. چرا با تمام عملیاتهای سنگین ایران روی اسرائیل و دستیابی به آتشبس، اسرائیل جرأت نکرد یک تیر به ایران پرتاب کند؟ دلیل این است که ما قدرت پاسخگویی داریم.
وی افزود: این نشان میدهد که اقدام ایران به تقویت قدرت موشکی تا چه اندازه مهم و اثرگذار است. آمریکا آسمان ونزوئلا را مسدود کرده و این نشان میدهد سازمان ملل سازمان بیهودهای است.
سروری گفت: در آینده مشخص خواهد شد که شهید طباطبایی تا چه اندازه در جبهه مقاومت اثرگذار بوده است.
وی با اشاره به سفر تیم مدیریت شهری به چین برای تحویل رامهای مترو، با یادآوری یک مصاحبه از رئیس شورای شهر تهران که گفته بود وقتی رامها رسید شیرینی میدهد اظهار کرد: ما چهار سال منتظر بودیم و به زودی به موعد شیرینی دادن آقای چمران برای تحویل واگنهای مترو نزدیک میشویم.
سروری با بیان اینکه سفرای ۱۳ کشور در آئین افتتاح ایستگاه مریم مقدس (س) حضور داشتند، تصریح کرد: حضور نمایندگان مسیحیان در مجلس نشان داد هم افزایی ملی یک آرزو نیست بلکه واقعیتی در جمهوری اسلامی ایران است و خلق این اثر بیبدیل را به دستاندرکاران آن تبریک میگوئیم. جمهوری اسلامی سالها مورد حمله بود که عدالت بین ادیان را رعایت نمیکند، اما اتفاق روز گذشته خلاف این موضوع را ثابت کرد.
منبع: مهر