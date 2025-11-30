عضو شورای شهر گفت: ۵ ماه از برگزاری آزمون تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری گذشته و هنوز خبری نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران در صحن علنی شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروهای شهرداری و آتش‌نشانی، طی تذکری رسمی به وضعیت حقوقی و اداری این کارکنان پرداخت.

علوی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی اخیر در صادقیه و فداکاری آتش‌نشانان، گفت: پرسنل شهرداری در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و بدون توجه به رنگ، نژاد، مذهب یا گرایش سیاسی شهروندان، وظیفه خود را انجام می‌دهند.

وی با تقدیر از حمیدرضا طالقانی‌نیا از ایستگاه ۷۷ آتش‌نشانی، افزود: این نیروها بار دیگر نشان دادند که برای حفظ جان و آرامش مردم و شهروندان، از جان خود نیز می‌گذرند.

عضو شورای شهر سپس به موضوع سختی کار آتش‌نشانان اشاره کرد و گفت: پس از حادثه پلاسکو، سختی کار در اغلب آتش‌نشانی‌های کشور اجرا می‌شود اما تهران ــ که منشأ این موضوع بوده ــ هنوز از اجرای آن عقب مانده است. اگرچه مانع در شهرداری نیست، اما این مسئله نیازمند پیگیری جدی است و پرسنل شایستگی برخورداری از این حقوق را دارند.

علوی در ادامه به آزمون تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی شهرداری پرداخت و یادآور شد: ۵ ماه از برگزاری آزمون گذشته و هنوز هیچ توضیح شفافی درباره نتایج ارائه نشده است. ضروری است آقای باقری یا مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی روشنی درباره وضعیت این آزمون انجام دهند.

وی همچنین به موضوع کسر مالیات از رفاهیات کارکنان شهرداری اشاره و تأکید کرد: اگر نیاز به ارائه لایحه از سوی شورا باشد، اعضای شورا آمادگی همکاری کامل دارند.

علوی در بخش دیگری از سخنان خود، از اقدام صورت‌گرفته در خصوص حذف استعلام‌های طولانی‌مدت حراست و بازرسی برای جابه‌جایی نیروها قدردانی کرد و گفت: با این تصمیم و با موافقت مبدا و مقصد، فرآیند جابه‌جایی کارکنان تسهیل شده و این اقدام شایسته تقدیر است.

