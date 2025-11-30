نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به رئیس این رژیم درخواست رسمی عفو در پرونده‌های فساد خود را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رئیس رژیم صهیونیستی روز یکشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم درخواست رسمی عفو خود را به اسحاق هرتزوگ، رئیس این رژیم ارائه کرده است.

درخواست نتانیاهو در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هرتزوگ را برای عفو نتانیاهو در پرونده‌های مورد بحث تحت فشار قرار می‌دهد. هرتزوگ همچنین در اوایل ماه نوامبر نامه‌ای از ترامپ دریافت کرد که از او می‌خواست عفو را در نظر بگیرد.

در جریان سفر ترامپ به اراضی اشغالی در ماه اکتبر، او همچنین در سخنرانی خود در کنست اسرائیل از هرتزوگ خواسته بود که نتانیاهو را عفو کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین تحت تعقیب دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) مستقر در لاهه است. در نوامبر ۲۰۲۴، ICC حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.

نتانیاهو تنها نخست‌وزیر در حال خدمت در اسرائیل است که پس از متهم شدن به کلاهبرداری، نقض اعتماد و دریافت رشوه در سه پرونده جداگانه که او را به تبادل منافع با حامیان سیاسی ثروتمند متهم می‌کند، محاکمه می‌شود. پرونده‌های فساد علیه او شامل اتهاماتی مبنی بر دریافت نزدیک به ۷۰۰۰۰۰ شِکِل (۲۱۱۸۳۲ دلار) هدیه از بازرگانان است.

علیرغم نقش عمدتاً تشریفاتی ریاست اسرائیل، هرتزوگ اختیار عفو مجرمان محکوم شده را در شرایط غیرمعمول دارد. با این حال، محاکمه نتانیاهو که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، هنوز به پایان نرسیده است.

درخواست نتانیاهو شامل دو سند بود - یک نامه مفصل که توسط وکیلش امضا شده و یک نامه که توسط نتانیاهو امضا شده است. این اسناد برای اظهار نظر به وزارت دادگستری ارسال می‌شوند و سپس به مشاور حقوقی دفتر ریاست رژیم منتقل می‌شوند که نظرات تکمیلی را برای هرتزوگ تدوین خواهد کرد.

منبع: الجزیره

بنیامین نتانیاهو ، محاکمه نتانیاهو
درخواست حماس از میانجی‌ها برای تضمین خروج امن مبارزان از تونل‌های رفح
اختلاف نتانیاهو، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش
رزمایش نظامی رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی
