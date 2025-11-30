رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی شهر تهران، با تشریح جزئیات فرایند پرچالش تمدید قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، از تأخیرها، ناترازی‌های جدی تأمین اجتماعی و فشار‌های مالی وارده به جامعه بازنشستگان انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، علی دهقان‌کیا در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به سابقه خدمات درمانی تأمین اجتماعی، گفت: تا پیش از سال ۱۳۸۳ تمام خدمات درمانی بازنشستگان از صفر تا صد توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شد. اما با تصویب تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد آیین‌نامه درمان پایه ظرف شش ماه تدوین شود؛ اما امروز پس از ۲۱ سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و همین موضوع، بازنشستگان را به سمت بیمه تکمیلی سوق داده است.

مزایده‌ای با تنها یک شرکت بیمه‌گر؛ افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه‌ها

رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به روند مزایده بیمه تکمیلی امسال توضیح داد: از شش شرکت دعوت‌شده، تنها یک شرکت برای بیمه تکمیلی پیشنهاد داد و باقی فقط طرح بیمه عمر ارائه کردند.

دهقان‌کیا افزود: هزینه‌های پیشنهادی شرکت برنده بسیار بالا بود و جلسات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم توافق بر سر قیمت، ۱۰ تا ۱۵ روز فرایند را متوقف کرد.

او گفت: هزینه بسته پیشنهادی از ۴۳۰ هزار تومان سال گذشته به ۷۲۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۵۰ درصد که ۲۰ درصد آن ناشی از درخواست کانون و ۴۰ درصد بر مبنای پیش‌بینی افزایش تعرفه‌های درمانی است.

 آیا تأمین اجتماعی عمداً زمان را طول می‌دهد؟

مجری برنامه از دهقان‌کیا پرسید آیا تأخیر‌های مداوم ناشی از بازی زمانی سازمان برای کاهش سهم مشارکتش نیست؟
دهقان‌کیا در پاسخ گفت: گاهی سازمان در مشارکت مالی سخت‌گیری می‌کند و این باعث می‌شود مذاکره تا روز‌های آخر طول بکشد. با این حال کانون‌ها وظیفه دارند دو ماه پیش از پایان قرارداد اقدام کنند و امسال نیز همین کار انجام شد.

 ۷ ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی

دهقان‌کیا یکی از چالش‌های اصلی را بدهی سنگین سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بیمه‌گر دانست: سازمان ۷ ماه بدهی پرداخت‌نشده به آتیه‌سازان دارد. بازنشستگان هزینه کرده‌اند، اما فاکتورهایشان بلاتکلیف مانده و باید هرچه سریع‌تر این بدهی پرداخت شود.

او تأکید کرد: بر اساس قول مدیرعامل سازمان، از این پس هر مبلغی که از حقوق بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر شود، مستقیماً به حساب شرکت بیمه‌گر واریز خواهد شد.

 ناترازی بزرگ؛ سه میلیون مهمان بدون تأمین مالی

دهقان‌کیا از قوانینی که طی سال‌های گذشته بدون تأمین منابع تصویب شده‌اند انتقاد کرد: ۲۶ قانون به سازمان تحمیل شده که سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را مهمان سفره تأمین اجتماعی کرده، اما دولت سهم ۲۰ درصدی خود را پرداخت نکرده است. امروز بدهی دولت به سازمان از هزار همت عبور کرده و همین ناترازی، فشار را بر دوش بازنشستگان گذاشته است.

 تکلیف درمان بازنشستگان در روز‌های خلأ قرارداد

او درباره بازنشستگانی که در ۱۰ تا ۱۵ روز خلأ بیمه به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند نیز گفت: قرارداد از اول آذر تا سال آینده بسته شده و تمام هزینه‌هایی که طی این دوره انجام شده قابل پرداخت است. نگرانی بازنشستگان از بابت عدم پوشش، منتفی است.

برچسب ها: تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی
خبرهای مرتبط
سازمان بازرسی کل کشور:
مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
تأمین اجتماعی خود را ملزم به صیانت از حقوق بازنشستگان می‌داند/ شرکت بیمه گر باید قیمت را تعدیل کند
قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایی شد
ازوجی: نظام بازنشستگی برای دولت چالش‌زاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آتیه سازان چه زمانی با ما تسویه می کنه؟؟ پولش رو لازم داریم
۰
۰
پاسخ دادن
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
آخرین اخبار
تحول در حقوقی و املاک منطقه ۱۰؛ پرونده‌های رهاشده پس از ده‌ها سال تعیین‌تکلیف شدند
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
تاکید رئیس قوه قضاییه بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی
راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است
چرا آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد؟
آماده‌باش هلال‌احمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی ضرورت دارد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
جزئیات سانحه تصادف همسر معاون رئیس جمهور
دادستان کل کشور: برخورد با فساد باید قاطع باشد
باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران توانمند باز کرد
۱۰هزار تاکسی برقی در راه پایتخت
میراث ایثار جمعیت هلال احمر با ۳۱۰۰ شهید امدادگر + فیلم
موافقت استاندار با دورکاری ادارات شهرستان‌های استان تهران در روز‌های پنج‌شنبه‌