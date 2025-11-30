باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی رادیو اقتصاد، علی دهقانکیا در برنامه «هشت صبح» رادیو اقتصاد، با اشاره به سابقه خدمات درمانی تأمین اجتماعی، گفت: تا پیش از سال ۱۳۸۳ تمام خدمات درمانی بازنشستگان از صفر تا صد توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه میشد. اما با تصویب تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد آییننامه درمان پایه ظرف شش ماه تدوین شود؛ اما امروز پس از ۲۱ سال هنوز این آییننامه نوشته نشده و همین موضوع، بازنشستگان را به سمت بیمه تکمیلی سوق داده است.
مزایدهای با تنها یک شرکت بیمهگر؛ افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینهها
رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران با اشاره به روند مزایده بیمه تکمیلی امسال توضیح داد: از شش شرکت دعوتشده، تنها یک شرکت برای بیمه تکمیلی پیشنهاد داد و باقی فقط طرح بیمه عمر ارائه کردند.
دهقانکیا افزود: هزینههای پیشنهادی شرکت برنده بسیار بالا بود و جلسات متعدد با سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم توافق بر سر قیمت، ۱۰ تا ۱۵ روز فرایند را متوقف کرد.
او گفت: هزینه بسته پیشنهادی از ۴۳۰ هزار تومان سال گذشته به ۷۲۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۵۰ درصد که ۲۰ درصد آن ناشی از درخواست کانون و ۴۰ درصد بر مبنای پیشبینی افزایش تعرفههای درمانی است.
آیا تأمین اجتماعی عمداً زمان را طول میدهد؟
مجری برنامه از دهقانکیا پرسید آیا تأخیرهای مداوم ناشی از بازی زمانی سازمان برای کاهش سهم مشارکتش نیست؟
دهقانکیا در پاسخ گفت: گاهی سازمان در مشارکت مالی سختگیری میکند و این باعث میشود مذاکره تا روزهای آخر طول بکشد. با این حال کانونها وظیفه دارند دو ماه پیش از پایان قرارداد اقدام کنند و امسال نیز همین کار انجام شد.
۷ ماه بدهی تأمین اجتماعی به بیمه تکمیلی
دهقانکیا یکی از چالشهای اصلی را بدهی سنگین سازمان تأمین اجتماعی به شرکت بیمهگر دانست: سازمان ۷ ماه بدهی پرداختنشده به آتیهسازان دارد. بازنشستگان هزینه کردهاند، اما فاکتورهایشان بلاتکلیف مانده و باید هرچه سریعتر این بدهی پرداخت شود.
او تأکید کرد: بر اساس قول مدیرعامل سازمان، از این پس هر مبلغی که از حقوق بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر شود، مستقیماً به حساب شرکت بیمهگر واریز خواهد شد.
ناترازی بزرگ؛ سه میلیون مهمان بدون تأمین مالی
دهقانکیا از قوانینی که طی سالهای گذشته بدون تأمین منابع تصویب شدهاند انتقاد کرد: ۲۶ قانون به سازمان تحمیل شده که سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را مهمان سفره تأمین اجتماعی کرده، اما دولت سهم ۲۰ درصدی خود را پرداخت نکرده است. امروز بدهی دولت به سازمان از هزار همت عبور کرده و همین ناترازی، فشار را بر دوش بازنشستگان گذاشته است.
تکلیف درمان بازنشستگان در روزهای خلأ قرارداد
او درباره بازنشستگانی که در ۱۰ تا ۱۵ روز خلأ بیمه به مراکز درمانی مراجعه کردهاند نیز گفت: قرارداد از اول آذر تا سال آینده بسته شده و تمام هزینههایی که طی این دوره انجام شده قابل پرداخت است. نگرانی بازنشستگان از بابت عدم پوشش، منتفی است.