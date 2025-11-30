با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارسال نامه به سازمان تامین اجتماعی، مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی حل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امسال با اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان حرف و حدیث‌هایی در رابطه با حذف این بیمه در رسانه‌ها منتشر شد و عقد قرارداد از سوی سازمان تامین اجتماعی با شرکت‌ها بیمه‌ای با تاخیر روبه‌رو شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی شد.

در این نامه، به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اشاره و تاکید شد که با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تامین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و با هماهنگی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این باره اظهار کرد: قرارداد بیمه تکمیلی هر سال از اول آذر ماه به مدت یک سال منعقد می‌شود. امسال به منظور عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای مناقصه‌ها برگزار شد، اما شرکت‌های تجاری در مناقصه مشارکت نکردند و فقط یک شرکت با قیمت بالا در مناقصه شرکت کرد.

وی افزود: با توجه به چالش‌های موجود امکان عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در زمان مقرر فراهم نشد، زیرا قیمت خدمات از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بالا بود.

اسدی ادامه داد: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و نامه این سازمان برای حل مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان بسیار راه گشا بود. روز گذشته با حضور کانون‌های بازنشستگان استانی و مدیرعامل تامین اجتماعی این مشکل حل و قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان منعقد شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: با توجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان از تاریخ یکم آذرماه اجرا شود.

وی با بیان اینکه دو قرارداد با شرکت‌های بیمه بسته شد، افزود: بر اساس این قرارداد، در بسته اول تمام افرادی که سال گذشته بیمه تکمیلی بودند به صورت خودکار تحت پوشش این بسته قرار می‌گیرند و ۳ ماه مهلت دارد انصراف دهند و یا تغییر بسته دهند. در این بسته مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه تکمیلی تعیین شده است و نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد تعهدات اضافه شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود و ۲۵۰ هزار تومان نیز به عنوان سهم سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

اسدی در پایان گفت: بسته دوم را هر بازنشسته‌ای که مایل باشد می‌تواند انتخاب کند. مبلغ این بسته یک میلیون ۲۵۰ هزار تومان است که سهم تامین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان و سهم بازنشسته یک میلیون تومان است.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: بیمه تکمیلی بازنشستگان ، سازمان بازرسی کل کشور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
معوقات ۷ ماهه هزینه های درمان چرا پرداخت نمیشه فقط قول پرداخت میدن ولی عمل در کار نیست عزیزان از درمان و هزینه بیماری سرطان خبر دارید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
از خبرنگاران و رسانه‌های محترم درخواست داریم این موضوع را از شرکت مخابرات ایران و... پیگیری کنند
۱۱:۴۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
جناب آقای حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
آقای علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی
کمک هزینه خوار بار بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه زمانی واریز می‌شود؟ پرداخت کمک هزینه خوار بار بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی شهریور، مهر و آبان ماه بازنشستگان مخابرات منطقه تهران بارگذاری نشده است چرا؟ و متأسفانه هیچ کسی هم در مخابرات منطقه تهران، شرکت مخابرات ایران، دولت، مجلس و... پاسخگو و جوابگو نیستند چرا؟
بازنشستگان مخابرات منطقه تهران از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون به حق و حقوق‌شان نرسیدند پرداخت بن خوار بار و سایر رفاهیات مناسبتی های بازنشستگان مخابرات منطقه تهران چه شد؟ تأخیر در پرداخت مطالبات صدای بازنشستگان مخابرات منطقه تهران را درآورد. چرا مخابرات منطقه تهران اقدامی انجام نمی‌دهد؟ امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ هست که متأسفانه هنوز فیش حقوقی شهریور، مهرماه و آبان صادر نشده است از خبرنگاران و رسانه‌های محترم درخواست داریم این موضوع را از شرکت مخابرات ایران و... پیگیری کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۱:۴۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
جناب آقای محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

در فیش مستمری مهر ماه ۱۴۰۱ متناسب ‌سازی ۷۵% اعاده نسبت به زمان برقراری مبلغ ۱۵۲,۷۱۷,۵۰۸ریال از حقوق بنده به صورت غیر قانونی کسر کردن چرا؟ علت سکوت مدیرعامل سازمان تامین از مهر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون چیست؟

حکم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳،۰۸۰،۷۱۴ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟

حکم سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴،۲۶۰،۲۶۱ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟

حکم سال۱۴۰۱ مبلغ ۵،۸۷۹،۱۶۱ ریال به صورت غیرفانونی کم کردن چرا؟

حکم سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲،۳۶۵،۷۸۴ ریال به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟

در اسفند ماه ۱۴۰۲ الی آذر ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۱۴۳،۱۰۸،۲۰۳ ریال به صورت غیر قانونی حقوق و سایر مزایا بنده کم کردن چرا؟ در خواست رسیدگی دارم.

ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کس هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ تقاضای رسیدگی دارم.

شعبه تأمین اجتماعی سبزدشت بهارستان با کدام قانون، ماده، آئین نامه، بخشنامه، مجوز، حقوق و مزایا بنده در حکم بازنشستگی سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ کم کرده است. اعتراض هم می کنم متأسفانه تاکنون هیچ کسی هم جوابگو و پاسخگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم. کد ملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و… هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس ۱۰۰ درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و… بیش از ۹۹۹ هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟
فیش مستمری اسفند ماه 1402
مبلغ مستمري 192,342,241
کمک هزينه مسکن 1,650,000
حق سنوات 355,816
مبلغ مستمري 14,310,821 به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
مبلغ مستمري 14,310,821 از اسفند ماه سال 1402 الی آذر ماه سال 1403 هر ماه به صورت غیر قانونی کم کردن چرا؟
مبلغ 16،632،789 ریال که در فیش حقوقی اسفند ماه سال 1402 به صورت غیر قانونی کم کرده است.
شماره مستمری: 1001321591
شماره کدملی: 1531439901
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم.
بازنشسته تأمین اجتماعی
در ضمن ایثارگر و جانباز هم هستم


آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
اقای حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
آقای علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی
سوال بنده این است که از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون شکایت و اعتراض بنده در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایا در حکم بازنشستگی سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی توسط شعبه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی و هر ماه مبلغ ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال را از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا آذر ماه سال ۱۴۰۳ از فیش حقوق بنده به صورت غیر قانونی کم کرده است در رسانه ها مختلف چاپ شده است ولی اما پس چرا هیچ کسی هم تاکنون بررسی و رسیدگی نمی کند و کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست. درخواست رسیدگی دارم. کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱


بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته
سوال بنده این است که از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون شکایت و اعتراض بنده در مورد کم کردن حقوق و سایر مزایا در حکم بازنشستگی سالها ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به صورت غیر قانونی توسط شعبه مربوطه و یا سازمان تامین اجتماعی و هر ماه مبلغ ۱۴,۳۱۰,۸۲۱ریال را از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ تا آذر ماه سال ۱۴۰۳ از فیش حقوق بنده به صورت غیر قانونی کم کرده است در رسانه ها مختلف چاپ شده است ولی اما پس چرا هیچ کسی هم تاکنون بررسی و رسیدگی نمی کند و کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست. درخواست رسیدگی دارم. کدملی: ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱
سازمان تامین اجتماعی از حقوق و سایر مزایای بنده به طور مستقیم، علنی و آشکار دزدی می کند.
شکایت و اعتراض می کنم اعلام کرده است که بدهی داشته است و این در حالی است که بنده در اسفند ماه سال 1395 بازنشسته شده ام و تاکنون هم هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی ندارم.
سازمان تامین اجتماعی که متأسفانه هر سال به بهانه های مختلف حقوق و مزایا بنده را کم می کند چرا؟
مشکل بنده در سازمان تأمین اجتماعی و... هیچ ارتباطی و ربطی به دلار، تحریم های آمریکا و اروپا که ندارد و تاکنون هم نداشته است پس 100 درصد فقط به خاطر ناتوانی، کوتاهی، سکوت و بی توجهی دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس بوده است.
از اسفند ماه سال 1402 تاکنون علیه سازمان تامین اجتماعی و... بیش از 999 هزار بار رسانه ها شکایت و اعتراص کرده ام ولی اما متآسفانه هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست و تاکنون هم نبوده است چرا؟

با تقدیم احترام
بازنشسته تأمین اجتماعی

1 - فیش مستمری اسفند ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
2 - فیش مستمری فروردین ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
3 - فیش مستمری اردیبهشت ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
4 - فیش مستمری خرداد ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
5 - فیش مستمری تیر ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
6 - فیش مستمری مرداد ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
7 - فیش مستمری شهریور ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
8 - فیش مستمری مهر ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821 ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
9 - فیش مستمری آبان ماه 1403 مبلغ مستمري 14,310,821ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
10 - فیش مستمری آذر ماه 1402 مبلغ مستمري 14,310,814ریال به صورت غیر قانونی از حقوق بنده کم کردن چرا؟
درخواست رسیدگی دارم
کدملی: 1531439901
ولی اما متأسفانه تاکنون هیچ خبری بررسی و رسیدگی نیست چرا؟ و هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. که متأسفانه تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نکرده ام. و هیچ کسی هم پاسخگو و جوابگو نیست چرا؟ درخواست رسیدگی دارم.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ضمن تشکرمشکل بیمه تکمیلی حل شدواقعا درشرایط فعلی بیمه تکمیلی یک ضرورت است چون بیمارستان‌های ملکی تامین درشعارعالی ولی درعمل ازهمه جهات بسیارنامناسب است متاسفانه تامین اجتماعی درحق بازنشستگان که حدود۸۰درصدحداقل بگیرهستندجفاکردوکل با هزینه افزایش رابدون ماگذاشت امیدوارم بجای تشکرازتامین سوال شودچرامگرمامسئول ناترازی تامین هستیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ممنون
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آقای بازنشسته مخابرات
جناب سؤال اینجاست
مشکلت حل شده دیگه ایشالا؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عباسی
۲۳:۵۷ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
سلام بیمه اتیه به درد نمی خورد الاقل بیمه تکمیلی با بیمه ایران دانا آسیا یا چیزهای دیگر قرار داد ببندید امکانات بیشتر داشته باشن که برای درمان دندان کار های دیگر تقیول کننن ممنون میشیم اتیه کاری انجام نمی ده از مردم یه نظر بگیرید در باره بیمه اتیه با بیمه تکمیلی دیگه راضی هستن
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
این دو بسته چه معنای می دهد؟ لطفاً بیشتر توضیح بدید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
تو رو خدا پیگیر باشید. شما رو به جان عزیزانتان yjc. ظاهرا ما جز شما و البته اول خدا کسی رو نداریم. خلاصه بگم. پدرم سرطان داره. رفتیم داروخانه میگن تکمیلی نداره. دارو رو باید بدون تکمیلی بگیری. داروهاش خیلی گرونه. البته فقط پدر من نیست. پدرم ی کارگر بود. خدا رو خوش نمیاد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
از خداوند شفای عاجل برای پدر بزرگوار شما و همه بیماران مسالت می کنم
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۲۱:۴۳ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
عجب یعنی مشکل کسی رو حل کردن ؟؟؟
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بازنشسته باید رایگان درمان شود .این خدا و اطوارهای نقشه برای جیب بازنشسته است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بله همه چی درست میشه با دست کردن تو جیب بازنشستگان
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۰:۱۶ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
بله گرونش کردن و حل شد. واقعا که
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
خوب الحمدالله که این مشکل هم حل شد راستی باران که نیامده که آب باشه چطور حل کردید .حان با جدول ریاضی حل کردید ببخشید .بازم خوبه از ملیاردها مشکل جامعه یکی را مسولان تونستند حل کنند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۰۹ آذر ۱۴۰۴
تو رو خدا این بازنشسته های تامین اجتماعی را اذیت نکنید
۰
۲
پاسخ دادن
