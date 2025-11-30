باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اینکه نحوه هزینهکرد درآمد ناشی از اصلاح نرخ بنزین در کارتهای اضطراری جایگاهها، گفت: در ارتباط توزیع کالابرگ و تامین مالی آن براساس اعتقاد و دغدغهای که آقای رییسجمهور برای معیشت گروههای کمدرآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارتهای اضطراری جایگاهها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تامین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.
وی افزود: یکی از کارهایی که در این زمینه باید انجام شود این است که کارت سوخت جایگاهداران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده؛ در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.
وی افزود: همانطور که گفتم برنامه این است که از محل درآمد این افزایش به تامین مالی کالابرگ اختصاص یابد.
میدری تاکید کرد: این تامین مالی براساس دستوری است رییس جمهور صراحتا دادهاند. البته در آیین نامه نیامده، اما دستور رییسجمهور است و خودشان هم مصر به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص مییابد. در واقع درآمد افزایش قیمت حاملهای سوخت با پوشش تورم بر سر سفره مردم میآید.
وزیر رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسئول این فرایند ما هستیم و اکنون نیز داریم آن را دنبال میکنیم. اما باید تاکید کنم که باتوجه به محاسبات و ... این تامین مالی به آذرماه نمیرسد.
وی همچنین درباره رایزنیهای وزارت تعاون با دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد: ما درباره تامین مالی کالابرگ استدلالهای مختلف را به دولت فرستادیم و تاکید کردیم که باید مقدار کالابرگ افزایش پیدا کند ولی واقعا محدودیتهای مالی دولت را هم باید همراهی کنیم. در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی سفره مردم است و ما گزارشها، اقدامات و مطالعات مختلف را در کنار اراده رییس جمهور برای سیاستهای حمایتی متناسب با تورم به ثمر رساندهایم.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت