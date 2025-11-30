میدری از دستور صریح رئیس جمهور برای هزینه‌کرد درآمد‌های ناشی از اصلاح قیمت بنزین کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای طرح کالابرگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره اینکه نحوه هزینه‌کرد درآمد ناشی از اصلاح نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، گفت: در ارتباط توزیع کالابرگ و تامین مالی آن براساس اعتقاد و دغدغه‌ای که آقای رییس‌جمهور برای معیشت گروه‌های کم‌درآمد دارند، اعلام کردند که هر میزان که نرخ سوخت در کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها بیشتر شد، درآمد حاصل آن را در تامین مالی کالابرگ بیاوریم. این دستور این هفته ابلاغ شده و باید محاسباتش اعلام شود که چه مقدار است.

وی افزود: یکی از کار‌هایی که در این زمینه باید انجام شود این است که کارت سوخت جایگاه‌داران به پنج هزار تومان برسد که این هم هنوز اجرا نشده؛ در این زمینه هنوز درآمدی برای دولت واریز نشده است.

وی افزود: همانطور که گفتم برنامه این است که از محل درآمد این افزایش به تامین مالی کالابرگ اختصاص یابد. 

میدری تاکید کرد: این تامین مالی براساس دستوری است رییس جمهور صراحتا داده‌اند. البته در آیین نامه نیامده، اما دستور رییس‌جمهور است و خودشان هم مصر به انجام این کار هستند و حتما از منابع درآمد سوخت به کالابرگ اختصاص می‌یابد. در واقع درآمد افزایش قیمت حامل‌های سوخت با پوشش تورم بر سر سفره مردم می‌آید.

وزیر رفاه اجتماعی تصریح کرد: مسئول این فرایند ما هستیم و اکنون نیز داریم آن را دنبال می‌کنیم. اما باید تاکید کنم که باتوجه به محاسبات و ... این تامین مالی به آذرماه نمی‌رسد. 

 وی همچنین درباره رایزنی‌های وزارت تعاون با دولت و سازمان برنامه و بودجه خبر داد: ما درباره تامین مالی کالابرگ استدلال‌های مختلف را به دولت فرستادیم و تاکید کردیم که باید مقدار کالابرگ افزایش پیدا کند ولی واقعا محدودیت‌های مالی دولت را هم باید همراهی کنیم. در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی سفره مردم است و ما گزارش‌ها، اقدامات و مطالعات مختلف را در کنار اراده رییس جمهور برای سیاست‌های حمایتی متناسب با تورم به ثمر رسانده‌ایم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: قیمت بنزین ، کالابرگ
خبرهای مرتبط
میدری: طرح رئیس‌جمهور مبنی بر محله‌محوری فرصتی برای جهش مشارکت‌های مردمی است
رئیس سازمان بهزیستی:
هیچ کودک بهزیستی دیگر در ۱۸ سالگی رها نمی‌شود
میدری: مسیر توسعه تعاونی‌ها از رفع موانع می‌گذرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سامانی
۱۱:۵۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
دولت هر وقت اسم سفره مردم را میاره. میخواد جیب مردم عادی را خالی و آقازادها را پر تر کنه .‌ دولت نفت میده و بنزین ‌میگیره و ولی جاش نامیده. ولی بدروغ میگه پول می‌دیم و فقط با دروغ مردم را سر کار میگزاره
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
خدا ازتون نگذره که روز به روز جیب مردم خالی میکنید
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
سفره دل مردمو میگه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
یکی مثل عربستان و امارات مردم خودشو در رفاه کامل گذاشته از پول نفت به مردم میده بهترین امکانات دارند کارگر از خارج اورده تا مردم خودش کارگری نکنند ، یکی مثل ما داریم جیب دولت پر میکنیم.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
زودتر مستضعفین بی ماشین منتظرن
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
منتظر باش که برات پست میکنن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
دروغه ...شک نکنید...هر وقت میخان چیزی رو گران و محدود کنن پای سفره مردم رو وسط میکشن...گرانی بنزین رو همه چیز تاثیر داره و قطعا ملت و بیچاره تر میکنه
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الف س
۰۸:۵۴ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
آقای محترم درتعریف شرکتهای دولتی ودر اساسنامه آن آمده است که درآمد شرکتهای دولتی به خزانه واریز نمی‌گردد فهفه ونادان مباش سود آن دریک قسمت کمی از آن صرف تعمیر و نگهداری تجهیزات پالایشگاهی میشود وعده آن در جیب پرسنل وزارت نفت واریز می‌شود اصلا تاثیری در سفره مردم ویازیر ساخته‌ای کشور ندارد
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
زهره
۰۸:۵۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
زحمت نکشید توی سفره ما چیزی بگذارید ما عطا را به لقا بخشیدیم
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اگه از درآمد نفتی و گازی این مملکت سالانه خرج تولید می کردید الان دیگه نیازی به فروش نفت و گاز نبود همون تولیدی ها کل مملکت رو ساپورت می کرد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
حالا شما کالابرگ رو بده سود بنزین پیش کش تو کالابرگ موندین هنوز
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
اشکار دزدی میکنینچیزای ارزون کنین کالابرک نمیخواهیم البته دیگ بدرد نمیخوره یه کیسه برنج هم نمیکنه خدا ازتون نگذره
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
چقد دروغ بگین به مردم یعنی دیه ایقد دولت ما فقیر ک از جیب خودمون میکشین میدین به خودمون
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۰ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
لطفا درست بگو دروغ ممنوع سود بنزین به جیب مسولان
۰
۸
پاسخ دادن
Iraq
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
فقط دروغ دروغ دروغ
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۰ آذر ۱۴۰۴
ای کاش هرکی دروغ میگفت دماغش دراز میشد اونوقت مسئولین خوابالو ما دیدن داشتن
۰
۷
پاسخ دادن
۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
آخرین اخبار
تحول در حقوقی و املاک منطقه ۱۰؛ پرونده‌های رهاشده پس از ده‌ها سال تعیین‌تکلیف شدند
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
تاکید رئیس قوه قضاییه بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی
راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است
چرا آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد؟
آماده‌باش هلال‌احمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی ضرورت دارد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
بهره‌برداری از پروژه عمرانی میدان سپاه و بخش‌هایی از پروژه میدان سبلان تا پایان سال
پایان ماجرای ناپدید شدن دختر ۱۷ ساله؛ عملیات غافلگیرانه پلیس آگاهی متهم افغان را زمین‌گیر کرد
اعلام اسامی اماکن پر خطر در بازار تهران
وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت؛ محدودیت تردد دارندگان پلاک فرد
وضعیت هوای تهران همچنان قرمز؛ ذرات معلق دست از سر پایتخت بر نمی‌دارند
جزئیات سانحه تصادف همسر معاون رئیس جمهور
دادستان کل کشور: برخورد با فساد باید قاطع باشد
باید میدان را برای بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران توانمند باز کرد
۱۰هزار تاکسی برقی در راه پایتخت
میراث ایثار جمعیت هلال احمر با ۳۱۰۰ شهید امدادگر + فیلم
موافقت استاندار با دورکاری ادارات شهرستان‌های استان تهران در روز‌های پنج‌شنبه‌