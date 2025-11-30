\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u06cc\u0632\u062f\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0639\u0635\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u06a9 \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a \u062f\u0627\u0626\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0647\u0627\u0631\u062a \u0628\u0627 \u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0648 \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0646\u06af\u06cc\u0631\u062f\u060c \u062e\u0627\u0645\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n