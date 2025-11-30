فروزنده گفت: ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و همچنین ۱۰ هزار تاکسی برقی وارد پایتخت خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۱۸ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، رضا محمدی شهردار منطقه۱۸، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه، ائمه جماعات و نخبگان منطقه برگزار شد.

فروزنده گفت: امروز مهمترین هدف ما جهاد تبین و امید آفرینی است و هر کس به سهم خود باید در این راه قدم بردارد. وقتی مردم احساس کنند که چالش‌ها و مشکلات قابل حل است هم افزایی ایجاد می‌شود و این هم افزایی در رفتار و اقدامات اثر بخشی دارد. 

فروزنده در ادامه افزود: در مدیریت شهری نیز این تلاش‌ها صورت گرفته همچنانکه در ۴ سال گذشته شاهد اقدامات کم نظیری در حوزه مدیریت شهری بودیم، از جمله برقی سازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها. 

وی افزود: امروز برقی سازی خودرو‌ها مهمترین راه کاهش آلودگی هوا است و امروز ما شاهد هستیم که اتوبوس‌های برقی در تهران تردد می‌کنند و تا ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی و همینطور ۱۰ هزار تاکسی برقی وارد پایتخت خواهند شد. 

فروزنده افزود: ما برای حل مشکل آلودگی هوا باید هر چه بیشتر به سمت حذف سوخت‌های فسیلی در حمل و نقل برویم و برقی سازی ناوگان حمل و نقل بهترین راهکار است. 

معاون هماهنگی و امرو مناطق شهرداری تهران گفت: امروز یکی از اقدامات بزرگ در همین منطقه در حال انجام است و آن ساماندهی ۴۰۰ هکتار شن چاله می‌باشد که تاثیرات بسزایی در بهبود شرایط محیط زیست در این منطقه خواهد داشت و این امر در راستای مطالبات عمومی شهروندان در این منطقه بوده است. 

فروزنده در ادامه افزود: از جمله اقدامات دیگر در این دوره مدیریت شهری اهتمام به ایجاد خطوط جدید مترو است به گونه‌ای که با ایجاد ۴ خط جدید همسان خطوط فعلی مترو، برای شهروندان مترو ایجاد خواهد شد و مناطقی که دسترسی کمتری به مترو داشته‌اند از این مد حمل و نقل انبوه بر بهره‌مند خواهند شد. خطوط ۸،۹،۱۰،۱۱خطوط جدیدی هستند که ساخت آنها در حال انجام است.

فروزنده افزود: این اقدامات اگر آگاهی بخشی شود سبب اعتماد بخشی به شهروندان خواهد شد و این اعتماد بخشی یک سرمایه بزرگ اجتماعی خواهد بود.

