رئیس پلیس راه فراجا جزئیات سانحه تصادف خودروی همسر معاون رئیس جمهور را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه فراجا در خصوص جزئیات تصادف خودروی سواری متعلق به خانواده معاون رئیس جمهور اسماعیل سقاب اصفهانی گفت: ساعت ۱۳:۲۱ امروز یک دستگاه سواری تارا که در مسیر تهران به سمنان در حرکت بود، در محدوده ایوانکی با یک دستگاه کامیون بنز که در حاشیه جاده متوقف بود، برخورد کرد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در این حادثه خانم فاطمه حیدری، ۳۴ ساله از سرنشینان سواری تارا (همسر معاون رئیس جمهور) در صحنه در دم جان باخت و ۳ سرنشین دیگر، راننده خودرو، پدر همسر (۵۶ ساله)، دختر (۱۲ ساله) و پسر (۹ ساله)، معاون رئیس جمهور) در این خودرو مجروح شدند که توسط نیرو‌های امدادی به بیمارستان معتمدی گرمسار و سپس به تهران منتقل شدند.

بر پایه گزارشات اولیه پلیس راه، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی خستگی و خواب آلودگی علت تامه وقوع این سانحه عنوان شده است.

سردار کرمی اسد در انتها افزود علت اصلی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسان پلیس راه اعلام خواهد شد.

منبع: پلیس راهور 

برچسب ها: پلیس راهور ، تصادف
