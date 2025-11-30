باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار و گفت‌و‌گو با هیئت اوکراینی در ایالت فلوریدا، گفت که این دیدار «سازنده» بوده و کار‌های بیشتری انجام خواهد شد.

به گفته او، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ با سفر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید به مسکو ادامه پیدا می‌کند.

روبیو درباره شروط پایان دادن به جنگ، گفت: «آنچه ما روی آن کار می‌کنیم فقط پایان دادن به جنگ نیست، بلکه ایجاد شرایطی برای رفاه بلندمدت اوکراین نیز هست. ما نه تنها می‌خواهیم جنگ را پایان دهیم، بلکه می‌خواهیم به اوکراین کمک کنیم تا برای همیشه در امنیت باشد».

وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت: «عوامل زیادی وجود دارد و بدیهی است که طرف دیگری نیز در اینجا دخیل است که باید بخشی از این معادله باشد و این روند زمانی که آقای ویتکاف به مسکو سفر کند، ادامه خواهد یافت، اگرچه ما در درجات مختلف با طرف روسی نیز در تماس بوده‌ایم و درک خوبی از دیدگاه‌های آنها داریم.»

گفت‌و‌گو‌های امروز در حالی برگزار شد که دو طرف یکشنبه هفته گذشته در ژنو دیدار کردند. طی این گفت‌و‌گو‌ها طرح صلح اولیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تا اندازه‌ای اصلاح شد. هرچند مفاد آن در رسانه‌ها فاش نشده است.

تیم ترامپ اوکراین را تحت فشار قرار داده است تا امتیازات قابل توجهی از جمله واگذاری اراضی را به روسیه بدهد.

مذاکرات امروز در حالی برگزار شد که رئیس هیئت مذاکره‌کننده اوکراینی تغییر کرده بود و «رستم عمروف» دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به عنوان رئیس تیم اوکراینی به آمریکا رفته بود. این امر پس از آن رخ می‌دهد که «آندری یرماک» رئیس تیم قبلی و رئیس دفتر زلنسکی در میانه تحقیقات ضد فساد در اوکراین، از سمت خود استعفا کرد.

مرحله بعدی این گفت‌و‌گو‌ها در روسیه انجام خواهد شد. قرار است استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ و جرد کوشنر، داماد او روز سه‌شنبه به مسکو سفر کنند و به گفته وبگاه آکسیوس، طرح نهایی شده در گفت‌و‌گو‌های امروز را به ولادیمیر پوتین ارائه خواهند کرد.

منبع: الجزیره