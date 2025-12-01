باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که موضوع تضمین‌های امنیتی غرب برای کی یف پس از مذاکرات بین ایالات متحده و اوکراین در فلوریدا همچنان حل نشده باقی مانده است.

به گزارش این رسانه خبری، بحث‌های روز یکشنبه طیف وسیعی از موضوعات از جمله چشم‌انداز انتخابات در اوکراین و اختلاف ارضی را پوشش می‌داد. تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف نیز در دستور کار بود، اما این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت آمریکایی شامل مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ بود. هیئت اوکراینی به ریاست رستم عمروف، دبیر شورای امنیت و دفاع ملی و شامل سرگئی کیسلیتسا، معاون اول وزیر امور خارجه اوکراین بود.

پس از این جلسه، روبیو مذاکرات را سازنده توصیف کرد و تأکید کرد که کار‌های قابل توجهی در پیش است. او افزود که ایالات متحده همچنان نسبت به دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز خوش‌بین است، اما چشم‌انداز واقع‌بینانه‌ای را حفظ می‌کند.