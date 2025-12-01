باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان اتهامات مخالفان خودش مبنی بر اینکه او به دلیل همراهی با تحریم‌های غرب، روابط صربستان با روسیه را تخریب کرده، رد کرد.

ووچیچ در گفت‌و‌گو با کانال «TV Informer» گفت: «می‌گویند از سال ۱۹۴۸ تاکنون روابط ما با روسیه هیچ‌وقت این‌قدر دشوار نبوده است. من از این نادان‌ها می‌پرسم: از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تاکنون، کِی روابط ما واقعا خوب بوده؟ در دوران نیکیتا خروشچف یک دوره کوتاه تنش‌زدایی داشتیم، اما دقیقا چه دستاورد مثبتی از آن نصیبمان شد؟»

او تأکید کرد سیاستمداران اپوزیسیون اشتباه می‌کنند که روابط روسیه و صربستان را «رمانتیک» جلوه می‌دهند. ووچیچ با اشاره به دیدگاهش درباره روسیه گفت که همواره «دوستان روس» و منافع آنها را محترم شمرده است.

او یادآوری کرد که در ۲ مارس ۲۰۲۲، شورای امنیت ملی صربستان اعلام کرد که این کشور تنها چهار مورد از ۱۳ بند قطعنامه سازمان ملل درباره اوکراین را تأیید می‌کند؛ بند‌هایی که شامل تحریم روسیه یا مصادره اموال روس‌ها در صربستان نمی‌شود.

ووچیچ همچنین خاطرنشان کرد که بحران اوکراین تأثیر خود را بر صربستان گذاشته و این کشور تحت فشار‌های سنگین خارجی قرار دارد.

