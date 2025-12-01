باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فرماندهی عملیات مشترک عراق به شبکه رسانهای روداو گفت که جنگندهای که شب گذشته در آسمان اربیل و چندین منطقه دیگر از اقلیم کردستان دیده شد، «متعلق به ائتلاف بینالمللی است و جای نگرانی نیست.»
روز یکشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵، چندین جنگنده حدود نیم ساعت بر فراز منطقه کویا پرواز کردند و ساکنان اربیل نیز صدای آنها را شنیدند. این امر نگرانیهایی را در بین ساکنان محلی ایجاد کرد مبنی بر اینکه این هواپیماها ممکن است هواپیماهای جنگی باشند.
فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز در واکنش به این نگرانیها به شبکه رسانهای روداو گفت که این هواپیما متعلق به ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا است و خطری متوجه ساکنان نیست.
پیش از این نیز منابع محلی در استان میسان عراق شامگاه سهشنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از شنیده شدن صدای مهیبی از آسمان مناطق مختلف مرکز استان خبر دادند. صدایی که بر اثر عبور یک جنگنده از دیوار صوتی ایجاد شده بود.
در همان زمان برخی در شبکههای اجتماعی اعلام کردند که این حادثه ناشی از تلاش جنگندههای آمریکایی برای شکستن دیوار صوتی در آسمان منطقه «ابو شطیط» بوده است، گزارشهای دیگری نیز منتشر شد که احتمال حضور و دخالت جنگندههای اسرائیلی در این رویداد را مطرح میکرد.
این فرماندهی همان زمان نیز تاکید کرد که جنگندهی مورد نظر جنگندهی ارتش عراق بوده که در راستای رزمایش داخلی به پرواز درآمده بود.
منبع: روداو