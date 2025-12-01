باشگاه خبرنگاران جوان - در سال ۱۳۹۴ آتش سوزی نسبتا گسترده‌ای در مناطق جنگلی ایلام رخ داد. اما اینبار عملیات اطفای حریق تفاوت عمده‌ای با گذشته داشت. هوافضای سپاه که به تازگی هواپیمای ایلوشین ۷۶ غول پیکر خود را مجهز به سیستم اطفای حریق کرده بود، در اولین آزمون عملیاتی این هواپیما توانست در فرونشاندن آتش جنگل‌های سیروان ایلام موفق عمل کند.

از آن زمان به بعد، ایلوشین آب‌پاش به عنوان یک سیستم اطفای حریق کاملا ایرانی، در حوادث بسیاری ورود کرد و از آتش‌سوزی اسکله بندر شهید رجایی گرفته تا کمک به اطفای حریق جنگل‌های غرب و جنوب غربی ترکیه، غول آب‌پاش ایرانی خود را به عنوان یک ناجی بی‌صدا، اما قدرتمند معرفی کرد.

تخلیه ۴۰ تن آب در ۲۰ ثانیه

ایلوشین ایرانی در یک دهه گذشته در بسیاری از حوادث آتش‌سوزی در کشورمان ورود کرده و هر بار نیز با موفقیت ماموریتش را به اتمام رسانده است.

تیرماه ۱۳۹۴ این هواپیما در آتش سوزی سیروان ایلام عملیاتی شد. در همان زمان فرمانده وقت عملیات هوایی نیروی هوا فضای سپاه گفته بود: «در شرایطی که تحریم مانع از تجهیز ناوگان هوایی اطفای حریق کشور به این سیستم شده بود، متخصصان نیروی هوافضای سپاه طراحی و ساخت این سیستم اطفای حریق را با اتکا به توان و تجهیزات داخلی به سرانجام رساندند.»

تعبیه تانکر ۴۰ تنی در داخل هواپیمای ایلوشین ۷۶ توسط متخصصان هوافضای سپاه، ابتکاری بود که بدون کمک خارجی در داخل ایران انجام گرفت و این هواپیما را قادر ساخت تا در عرض ۲۰ ثانیه، ۴۰ تن آب روی مناطق آتش گرفته تخلیه کند.

از سال ۹۴ به بعد، ایلوشین ایرانی در تعداد قابل توجهی از آتش سوزی‌های رخ داده در مناطق جنگلی کشورمان، وارد عمل شد. بی‌آنکه تبلیغات چندانی روی توانایی‌های آن صورت بگیرد.

بارش باران ایرانی در جنگل‌های ترکیه

تابستان سال ۱۴۰۰ نقطه عطفی در بهره‌برداری از توانایی‌های سیستم اطفای حریق تمام ایرانی تعبیه شده در ایلوشین ۷۶ بود. در این زمان آتش سوزی مهیبی در مناطق جنگلی غرب ترکیه رخ داد که وسعت و سرعت گسترش آن، افکار عمومی جهان را معطوف خود کرده بود.

در روز نهم مردادماه همان سال، رئیس جمهور ترکیه خبری را منتشر کرد که در واقع می‌بایست ابتدا از داخل ایران منتشر می‌شد. او که به بازدید مناطق آتش گرفته رفته بود، از اعزام هواپیمای آب‌پاش ایرانی برای اطفای حریق جنگل‌های این کشور تشکر کرد.

غول ۴۰ تنی ایرانی بدون آنکه تبلیغات چندانی در خصوص حضورش در ترکیه انجام گیرد، به این کشور اعزام شده بود. حضوری موثر که باعث شد علاوه بر اردوغان، وزارت دفاع ملی ترکیه نیز با انتشار پستی، به تمجید از توانایی‌های غول آب‌پاش ایرانی بپردازد.

اما چهار سال بعد در حالی که ایران برای اولین بار با کاربرد همزمان دو ایلوشین ۴۰ تنی در مهار آتش سوزی‌های اخیر جنگل‌های شمال موفق عمل کرده بود، اعزام دو هواپیمای آب‌پاش کوچک ترکیه‌ای که برای لکه گیری کاربرد دارند، توسط جریان‌های معاند به عنوان ناتوانی ایران در مهار آتش تعبیر شد.

از بندر شهید رجایی تا جنگل‌های مازندران

صرفه نظر از خود تحقیری جریان‌های معاند، ایلوشین ایرانی در ۱۰ سال گذشته کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشته که صرفا تعدادی از آنها تا حدی دیده شده‌اند.

سال گذشته که آتش سوزی در کرمانشاه حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی جنگلی این استان را دربرگرفته بود، ورود ایلوشین ایرانی توجهات را معطوف خود کند. سپس در اردیبهشت ماه امسال که انفجار مهیبی در اسکله بندر شهید رجایی رخ داد، یک بار دیگر نام ایلوشین ایرانی بر سرزبان‌ها افتاد.

اما ورود همزمان دو هواپیمای ایلوشین ۴۰ تنی سپاه در فرونشاندن آتش جنگل‌های الیت چالوس، اتفاق جالب توجهی بود که در چند روز گذشته رخ داد و توانست این آتش سوزی مهیب را تا حد بسیاری تحت کنترل درآورد.

هوافضای سپاه که در جریان جنگ ۱۲ روزه آتش به جان صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها انداخته بود، اکنون با ابتکار متخصصان جوان ایرانی در اطفای حریق جنگل‌های شمال کشورمان موفق عمل کرده است. آنها قهرمان‌های بی‌صدایی هستند که در برابر خود تحقیران پرصدا، بی‌ادعا به کار خود ادامه می‌دهند.

منبع: فارس