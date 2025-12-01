باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حماس روز دوشنبه اعلام کرد که چهار نفر که برای اسرائیل جاسوسی می‌کردند در شمال نوار غزه کشته شدند.

شاخه نظامی این گروه، گردان‌های قسام در بیانیه‌ای در کانال رسمی تلگرام خود اعلام کرد: «چهار جاسوس که برای دشمن اسرائیلی فعالیت می‌کردند و قصد ربودن یکی از اعضای حماس را داشتند، در شهر غزه کشته شدند.»

قسام افزود که سلاح‌های آنها مصادره شده است، اما جزئیات بیشتری در مورد هویت آنها ارائه نکرد. ارتش اسرائیل هنوز در مورد این گزارش اظهار نظری نکرده است.

از اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل در جنگی دو ساله که بخش بزرگی از این منطقه محصور را به ویرانه تبدیل کرده است، بیش از ۷۰ هزار نفر را در غزه، که اکثر آنها زن و کودک بوده‌اند، به شهادت رسانده و بیش از ۱۷۰۹۰۰ نفر را زخمی کرده است.

منبع: آناتولی