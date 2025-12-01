باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالـمجید صقر، وزیر دفاع و تولیدات جنگی مصر امروز دوشنبه تاکید کرد که «در اختیار داشتن انواع توانمندی‌ها برای مصر، سرمایه‌گذاری در صلح واقعی است» و کشور‌های قدرتمند «از اراده خود صیانت کرده و از مرزهایشان حفاظت می‌کنند.»

او در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی «ایدکس ۲۰۲۵» با حضور عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر گفت که «اکنون جهان دریافته است هشدار‌های مکرر مصر ــ که بار‌ها توسط رئیس‌جمهور عبدالفتاح السیسی درباره احتمال لغزش منطقه به سوی جنگی فراگیر که جهان را به سرنوشتی نامعلوم بکشاند بیان شده ــ نگاهی ژرف، صدایی عاقلانه و هشداری صادقانه درباره پیامد‌های خطرناک تکیه بر غرور قدرت به‌جای منطق صلح عادلانه و فراگیر بوده است.»

او افزود: «نیرو‌های مسلح مصر همواره نیرویی خردمند و مسئول بوده‌اند؛ محافظت می‌کنند نه تهدید، می‌سازند و آباد می‌کنند.» وی یادآور شد که «مصر در عمل این رویکرد را در کنفرانس صلح شرم‌الشیخ ثابت کرد؛ هنگامی‌که کشور‌های معتقد به صلح را برای هماهنگی تلاش‌ها جهت توقف جنگ غزه و جلوگیری از خونریزی، پس از دو سال رویداد‌هایی خارج از چارچوب منطق انسانی، در خاک خود گرد هم آورد.»

پیش‌تر امروز رئیس‌جمهور مصر چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی «ایدکس ۲۰۲۵» را با حضور شماری از وزیران دفاع کشور‌های شرکت‌کننده افتتاح کرد. این نمایشگاه در مرکز مصر برای نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

مصر این دوره از نمایشگاه را از ۱ تا ۴ دسامبر برگزار می‌کند. نمایشگاه شامل انواع مختلف تسلیحات دفاعی و تهاجمی زمینی، دریایی و هوایی است و تنها نمایشگاه این حوزه در شمال آفریقا به‌شمار می‌رود.

این رویداد همچنین ویترینی از جدیدترین فناوری‌های نظامی جهانی است و فرصتی برای تبادل تجربه و ایجاد شراکت‌های راهبردی میان فعالان حوزه صنایع دفاعی در جهان فراهم می‌کند.

انتظار می‌رود این نمایشگاه حدود ۴۰ هزار بازدیدکننده داخلی و خارجی و هیئت‌هایی رسمی از بیش از ۱۰۰ کشور را جذب کند. بیش از ۴۰۰ شرکت از ۸۶ کشور، جدیدترین محصولات دفاعی خود را در این رویداد عرضه می‌کنند.

منبع: اسپوتنیک