معروف است که می‌گویند کسانی خوابشان نمی‌برد در ذهن خود شروع به شمردن گوسفندان کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر پاول کودینوف، متخصص خواب، تأکید می‌کند که شمردن گوسفندان روند به خواب رفتن را تسریع نمی‌کند. در واقع، ممکن است تنش درونی را افزایش دهد و مانع از رسیدن مغز به حالت آرامش لازم شود.

عادت‌هایی که کیفیت خواب را بهبود می‌بخشند

او توضیح می‌دهد: "مغز هنگام تلاش برای خوابیدن باید در حالت آرامش تقریباً کامل باشد، عاری از هرگونه فعالیت تحریک‌کننده ذهنی. مشغول بودن با افکار، شمردن یا تلاش برای کنترل فرآیند خواب، همگی شمارش را به یک کار ذهنی تبدیل می‌کنند که آرامش را محدود می‌کند و مانع خواب می‌شود. "

او اشاره می‌کند که دستیابی به خواب سالم نیاز به یک رویکرد ساختاریافته دارد، که با حفظ زمان خواب و بیداری ثابت، حتی در آخر هفته‌ها، علاوه بر آماده کردن اتاق خواب برای تاریک، ساکت و نسبتاً خنک بودن، شروع می‌شود.

او اضافه می‌کند: «بیدار شدن در یک ساعت مشخص در هر روز به مغز کمک می‌کند تا با یک ریتم ثابت سازگار شود و خوابیدن در آینده را آسان‌تر کند. دوش گرفتن قبل از خواب - چه با آب خنک و چه با آب گرم - نیز برای برخی افراد مفید است، اما مهمترین عامل، پایین نگه داشتن دمای اتاق نسبت به حد معمول است، زیرا این کار به بدن کمک می‌کند تا آرام شود و سریع به خواب برود.»

کودینوف در پایان تأکید می‌کند که هیچ راه حل جادویی یا فوری برای غلبه بر مشکلات خواب وجود ندارد و اگر بی‌خوابی مزمن شود، مشورت با پزشک ضروری است.

منبع: pravda.ru

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
تنها راه خوابیدن خوش بینی و رویا پردازی و کلا تقویت امید و روحیه موقع خوابه
