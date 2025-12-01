تهران در سال ۱۴۰۴ زیر تأثیر چهار جریان اصلی باد، یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های اقلیمی خود را پشت سر گذاشت؛ بادهایی که هر کدام نقشی متفاوت در شکل‌گیری آلودگی، گرمایش و تهویه هوا داشتند و چهره پایتخت را از بهار تا پاییز دستخوش تغییر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تهران در سال ۱۴۰۴ زیر تأثیر چهار جریان اصلی باد، یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های اقلیمی خود را پشت سر گذاشت؛ بادهایی که هر کدام نقشی متفاوت در شکل‌گیری آلودگی، گرمایش و تهویه هوا داشتند و چهره پایتخت را از بهار تا پاییز دستخوش تغییر کردند.

تهران در سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیده‌ترین و متغیرترین دوره‌های اقلیمی خود را تجربه کرده است؛ دوره‌ای که نقش بادها در شکل‌دهی به کیفیت هوا، دما، پایداری جوی و حتی زیست روزمره شهروندان، بیش از هر زمان دیگری برجسته شد. قرارگیری تهران میان دشت‌های پهناور جنوبی و رشته‌کوه‌های البرز موجب شده است که چهار جریان اصلی باد با شدت، الگو و اثرگذاری متفاوت، این کلان‌شهر را احاطه کنند. مرور رفتار این بادها از فروردین تا آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هر جهت بادی، حامل پیامدهای اقلیمی و زیست‌محیطی مشخصی بوده و مستقیماً بر آلودگی، گرمایش، سرمایش و آشفتگی جو تأثیر گذاشته است.

بادهای غربی و جنوب‌غربی؛ بازیگران اصلی سال ۱۴۰۴