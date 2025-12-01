باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سوریه روز دوشنبه اولین شماره چاپی روزنامه رسمی «الثوره السوریه» را منتشر کرد که جدیدترین رسانه دولتی پس از پنج سال و کناره گیری بشار اسد، راهاندازی شده است.
این رسانه چاپی برای اولین بار در پنج سال گذشته است که اجرایی می شود. دولت اسد در طول همهگیری کووید-۱۹، با اشاره به افزایش هزینههای چاپ و چالشهای توزیع، چاپ روزنامههای روزانه را متوقف کرده بود.
«الثوره السوریه» (به معنای «انقلاب سوریه» در عربی)، جایگزین «الثوره» خواهد شد که یک روزنامه دولتی متعلق به دوره اسد بود.
وزیر اطلاعرسانی، حمزه مصطفی، در مراسم افتتاحیه گفت که میخواهد این روزنامه «آینهای برای دردها، زندگی روزمره و امیدهای مردم در فضایی برای بحث آزاد» باشد.
مقامات جدید سوریه رسانههای پیشین از جمله رسانههای دولتی مانند خبرگزاری سانا را به دست گرفتند و مجدداً راهاندازی کردند، و به نشریات خصوصی نیز اجازه فعالیت داده شده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه