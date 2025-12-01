باشگاه خبرنگاران جوان - «خانواده جدید» داستان یون هی و تری، زوج جوانی است که زندگی شاد و آرامی دارند. یون هی تهیهکننده تلویزیون و تری پزشک است. تری پسر بچهای بیسرپرست بوده که توسط یک خانواده به فرزندی قبول شده و پس از اتمام تحصیلات خود در خارج از کشور، به کره برگشته تا خانوادهاش را پیدا کند.
این زوج به خانهای جدید نقل مکان میکنند و مشکلاتی که در رابطه با صاحبخانه خود دارند، باعث میشود تا زندگی آرام آنها تحت تأثیر قرار گیرد و تحولی بزرگ در مسیر زندگیشان رخ دهد.
مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» با بازی بازیگران معروفی چون کیم نام جو، یو جون سانگ و یون یو جونگ و به کارگردانی کیم هیونگ سوک ساخته شده است.
این مجموعه هر شب ساعت ۱۹ پخش میشود و بازپخش آن نیز در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.