مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» از ۱۰ آذر، جایگزین مجموعه «شاهزاده جامیونگ» می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «خانواده جدید» داستان یون هی و تری، زوج جوانی است که زندگی شاد و آرامی دارند. یون هی تهیه‌کننده تلویزیون و تری پزشک است. تری پسر بچه‌ای بی‌سرپرست بوده که توسط یک خانواده به فرزندی قبول شده و پس از اتمام تحصیلات خود در خارج از کشور، به کره برگشته تا خانواده‌اش را پیدا کند.

این زوج به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند و مشکلاتی که در رابطه با صاحب‌خانه خود دارند، باعث می‌شود تا زندگی آرام آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و تحولی بزرگ در مسیر زندگی‌شان رخ دهد.

مجموعه تلویزیونی «خانواده جدید» با بازی بازیگران معروفی چون کیم نام جو، یو جون سانگ و یون یو جونگ و به کارگردانی کیم هیونگ سوک ساخته شده است.

این مجموعه هر شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در ساعات ۱۴، ۷ و ۲۴ خواهد بود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
«دشتستان» سریالی کمدی با فضایی متفاوت
سریال «دیمیتری» در شبکه کودک
سریال «دشتستان» و تلخ و شیرین زندگی دانشجویی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سطح هوشیاری رضا امیرخانی قایل ارزیابی نیست
از تولید آقای قاضی ۳ تا مجموعه استعدادیابی کاپیتان با حضور هادی چوپان در مرکز سیمرغ
گسترش نشاط اجتماعی؛ از شتاب‌گیری کنسرت‌ها در کشور تا صدور گسترده مجوز‌های موسیقایی + فیلم
داوران بخش عکس و ویدیوی جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند
سریال «دشتستان» و تلخ و شیرین زندگی دانشجویی
حمیدرضا نعیمی و پرستو گلستانی داور جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شدند
«آلفا»‌ رابطه یک پدر و پسر در شبکه چهار
رکورددار فروش جهانی سینما «زوتوپیا ۲» شد
توقیف سکوی پخش «بازمانده» پس از انتشار ویدیوی بدون مجوز
«ناتوردشت» راهی باکو شد
آخرین اخبار
«خانواده جدید» کره‌ای تماشایی شد
سطح هوشیاری رضا امیرخانی قایل ارزیابی نیست
توقیف سکوی پخش «بازمانده» پس از انتشار ویدیوی بدون مجوز
ویژه برنامه روی ماه؛ روایت یک خدمت ماندگار برای آینده + تیزر
حمیدرضا نعیمی و پرستو گلستانی داور جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شدند
رکورددار فروش جهانی سینما «زوتوپیا ۲» شد
همزمان با روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ «ویلایی‌ها» در قاب نمایش
سومین فراخوان سراسری کارتون و کاریکاتور «شکست ترمیم‌ناپذیر»
«ناتوردشت» راهی باکو شد
داوران بخش عکس و ویدیوی جشنواره جهانی فیلم فجر معرفی شدند
از تولید آقای قاضی ۳ تا مجموعه استعدادیابی کاپیتان با حضور هادی چوپان در مرکز سیمرغ
گسترش نشاط اجتماعی؛ از شتاب‌گیری کنسرت‌ها در کشور تا صدور گسترده مجوز‌های موسیقایی + فیلم
سریال «دشتستان» و تلخ و شیرین زندگی دانشجویی
«آلفا»‌ رابطه یک پدر و پسر در شبکه چهار