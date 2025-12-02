باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در نشست فعالان فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، با اشاره به ظرفیتهای استان بر لزوم حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
استاندار کرمان با بیان اینکه زیستبوم فناوری در استان در حال شکلگیری و تکامل است، گفت: همکاری دستگاههای دولتی و بنگاههای اقتصادی با این زیستبوم رو به افزایش است. وی همچنین از اتاق بازرگانی کرمان به دلیل توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان قدردانی کرد.
طالبی با اشاره به سابقه استان در خلق ظرفیتهای بزرگ اقتصادی، اظهار داشت: کرمان در گذشته توانسته است از هیچ، ظرفیتهای بزرگی مانند مجتمع مس سرچشمه، صنایع فولاد و خودروسازی را ایجاد کند. این استان اکنون در حوزه انیمیشن تولیدات خوبی دارد و به دلیل ظرفیتهای موجود، پتانسیل تبدیل شدن به قطب هوش مصنوعی کشور را داراست.
استاندار کرمان با اشاره به وضعیت اقتصاد دانشبنیان در استان، تصریح کرد: سهم اقتصاد دانشبنیان استان سه برابر شده است، اما باید در تخصیص منابع ملی، کرمان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه خواستار حمایت مالی از شرکتهای دانشبنیان شد و افزود: حداقل ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی برای طرحهای این شرکتها نیاز است. همچنین، با وجود افزایش سرمایه در صندوق نوآوری استان، امیدواریم وزارت ارتباطات نیز ۵۰ میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات به این شرکتها کمک کند.
طالبی در پایان ابراز امیدواری کرد که با کمک وزیر ارتباطات، خبرهای خوبی برای شرکتهای دانشبنیان استان در راه باشد.