دانشمندان معتقدند بین کمبود ویتامین D و سلامت روان و عاطفی، ارتباط وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان دانشگاه فدرال ایمانوئل کانت در منطقه بالتیک روسیه، ارتباطی بین کمبود ویتامین D و سلامت روان و عاطفی شناسایی کردهاند.
این مطالعه، همبستگی بین کمبود ویتامین D و افزایش خطر افسردگی و اضطراب را نشان داد.
این مطالعه شامل ۱۹۴ دانشجوی سال اول تا پنجم دانشگاه بود. شرکتکنندگان تحت معاینه جامعی قرار گرفتند که شامل اندازهگیری سطح ویتامین D خون و ارزیابی وضعیت روانی و عاطفی آنها بود.
نتایج نشان داد که اضطراب و افسردگی در بین دانشجویان در بهار دو برابر پاییز شایع است و سطح ویتامین D خون در طول بهار ۱.۹ برابر کاهش مییابد. علاوه بر این، ۴۷.۹ درصد از دانشجویان در بهار کمبود شدید ویتامین D داشتند، در حالی که این رقم در پاییز تنها ۵ درصد بود.
محققان خاطرنشان کردند که خطر اضطراب و افسردگی در بین شرکتکنندگانی که سطح ویتامین D بهینه داشتند، به طور قابل توجهی کمتر بود. تیم تحقیقاتی معتقد است که این مطالعه اولین اثبات منطقهای از تغییرات فصلی در رابطه بین سطح ویتامین D و سلامت روان و عاطفی است.
آندری تاراسوف، رئیس تیم تحقیقاتی و استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ایمانوئل کانت، گفت: «ما بررسی منظم سطح ویتامین D و مصرف به موقع مکملها را توصیه میکنیم، زیرا نتایج، اهمیت نظارت بر آن را برای حفظ سلامت روانی و عاطفی تأیید میکند.»
سدا گریگوریان، متخصص غدد درونریز از کلینیک Remedy، توضیح داد که افراد مستعد کمبود ویتامین D شامل کودکان و نوجوانان، برای اطمینان از رشد و معدنی شدن استخوانها؛ زنان باردار، برای کاهش عوارض بارداری و سالمندان، برای تقویت استخوانها هستند. مکملها همچنین برای افراد مبتلا به بیماریهای دستگاه گوارش، افرادی که تحت عمل جراحی برداشتن روده قرار گرفتهاند، افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی و افرادی که پوکی استخوان یا شکستگی ناشی از ضربه جزئی دارند، ضروری است.
این دانشگاه امیدوار است که یافتههای این تحقیق برای تدوین برنامههای جامع برای حفظ سلامت جوانان و افزایش آگاهی از اهمیت ویتامین D برای پیشگیری از مشکلات سلامت روانی و جسمی مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: Naukatv.ru