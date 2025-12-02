به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مساله فیلترینگ اینترنت به مساله ضد امنیتی در کشور تبدیل شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ستارهاشمی درجمع فعالان فاوا و دانش بنیان کرمان که در اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: هم افزایی و وحدت خوبی بین فعالان این حوزه را در کرمان شاهد بودیم.

وی افزود: درجلسات باحضور سران قوا که فعالین زیست بوم حضور داشتند باحضور رییس جمهور خیلی صریح وصمیمی نقادانه همه مامدیران مشوری توسط فعالان نقد شدیم.

هاشمی تصریح کرد: همین جلسه را با حضور سران قوا داشتیم و مطالبات جامع نخبگانی داشتند ورعایت مدیران را هم نکردند و نکته مهم ماجرا این بود نقد جدی در کیفیت و پایداری ارتباطات بود.

وزیر ارتباطات گفت: کیفیت اینترنت آسیب دیده چرا که محدودسازی صرفا چندپلتفرم نیست.

وی اظهار کرد: برخی دسترسی‌ها محدود شد درنتیجه کل اینترنت کیفیتش کاهش یافت.

وی بیان کرد: اینترنت برای کسب وکار‌های ما ماننداکسیژن است ما باید این را برگردانیم تا این شرکت‌ها بتوانند نفس بکشند وفعالیت کنند.

هاشمی افزود: درجلسه سران قوا دی جی کالا گفتند موقعی که ما در این شرکت بودیم شرکت‌های اماراتی اصلا مطرح نبودند و ما میتوانستیم دربازار بین الملل رقابت کنیم، اما مدیران کشور نگذاشتند.

وی گفت: می‌خواهیم واقعیت‌ها را با نگاه کارشناسی و نه برداشت یابرخورد سیاسی با این موضوع شود واقعیت این است که ما دنبال این هستیم که این فضا را تسهیل کنیم.

وی افزود: دسترسی به سهم ۱۰ درصدی از بازار اقتصاد دیجیتال تنها با سرمایه گذاری و ارتقا اینترنت ممکن است.

هاشمی تاکید کرد: فیلترینگ به مساله ضد امنیتی تبدیل شده است عملا، ما مکتوب کردیم و دنبال هم می‌کنیم درنتیجه مساله راروشن مطرح کردیم.

وی تصریح کرد: سیاستگذاری این موضوع صرفا در اختیار وزارتخانه نیست بله می‌دانستیم این موضوع را و آسیب شناسی وظیفه ماست و داریم پیگیری می‌کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: اقتصاد فیلترشکن فروش‌ها به بازار مکاره تبذیل شده بله درست است، واین منابعی که در این بازار رفته عددش از اعتبارات یک وزارتخانه بیشتر است که می‌توانست به کمک شرکت‌های فاوا بیاد.

هاشمی گفت: یک کارگروهی با مشورت با محسنی اژه‌ای رییس قوه قضا تشکیل شد با مشارکت فعالین که موضوعات اقتصاد دیجیتال مطرح شود که کارگروه ۵ نفره است و در قالب حل اختلاف ارجاع شود تا قوه قضا کمک کند تا برخورد‌های سلیقه‌ای به حداقل برسد قرارشد ازتهران آغاز و به دیگر استان‌ها تعمیم داده شود.

وزیر ارتباطات افزود: مسئولیت تاریخی برای ماست باید سمت درست تاریخ بایستیم.

وی گفت: برخی قوانین که پشت درب‌های بسته بدون مشارکت فعالان انجام می‌شود که قرارشد با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی مطرح شود و از نظرات فعالان حوزه استفاده شود.

هاشمی تصریح کرد: برای دسترسی به اهداف برنامه‌ای باید سرمایه گذاری وجود داشته باشد ما بودجه‌های بالا در دولت نداریم در نتیجه فضا برای بخش خصوصی باید فراهم شود.

وزیر ارتباطات افزود: ذیل دیپلماسی فناوری نیز جلسه‌ای اخیرا داشتیم که استقبال خوبی بین کشور‌های همسایه داشتیم و استاندار کرمان نیز در جلسه بودند وکرمان نیزمی تواند از مقاصد سرمایه گذاری خارجی درحوزه‌های آی سی تی باشد.

هاشمی بیان کرد: مدل آموزشی کشور درحال تغییر است دیگر اینگونه نیست که دانشجو سوال را از استاد بپرسد بلکه پلتفرم‌ها این‌کار را انجام می‌دهند، استان کرمان حتما از استان‌هایی است که سرمایه گذاری کردیم روی آن و این سرمایه گذاری را ادامه می‌دهیم.

وزیر ارتباطات بیان کرد: ۴۳۷ پروژه در استان کرمان با ۱ و ۹ همت بودجه ازهفته دولت تاکنون اجرایی شده است وما یک پروژه بربستر اقتصاد دیجیتال را به شکل پیشران دنبال میکنیم در کرمان که هوشمندسازی صنایع ومعادن است که تفاهم نامه‌ای با ایمیدرو و وزارت صمت خواهیم بست.