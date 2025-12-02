جهنمی کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی، دانشمندان را با جو منحصر‌به‌فرد خود مبهوت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیاره فراخورشیدی ۵۵ خرچنگ (که رسماً با نام ۵۵ سرطان شناخته می‌شود) در اعماق کیهان، در فاصله ۴۱ سال نوری از زمین، جهان‌هایی را آشکار می‌کند که درک علمی متعارف را به چالش می‌کشند.

این سیاره که به عنوان یک "ابرزمین" با جرمی هشت برابر سیاره ما طبقه‌بندی می‌شود، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن را به یکی از افراطی‌ترین جهان‌های کشف شده در کیهان شناخته شده تبدیل می‌کند.

این سیاره دارای اقیانوسی سراسری از گدازه است که تمام سطح آن را پوشانده است و دمای آن به ۲۴۰۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، به اندازه‌ای داغ که می‌تواند بیشتر فلزات و سنگ‌ها را ذوب کند. این گرمای شدید به دلیل نزدیکی آن به ستاره میزبانش است که مدار خود را در کمتر از ۱۸ ساعت، در مقایسه با ۳۶۵ روز زمین، تکمیل می‌کند.

تحقیقات اخیر یک پارادوکس علمی قابل توجه را آشکار کرده است: این سیاره پس از نابودی جو اول خود توسط تابش شدید ستاره‌ای، جو دومی ایجاد کرده است. مطالعات منتشر شده در مجله نیچر نشان می‌دهد که این جو جدید از گازهای ساطع شده از یک اقیانوس وسیع ماگما تشکیل شده است که گمان می‌رود عمدتاً از دی اکسید کربن و مونوکسیدکربن تشکیل شده باشد.

دانشمندان همچنین معتقدند که فضای داخلی این سیاره ممکن است سرشار از یاقوت کبود باشد، فرضیه‌ای که پس از رد نظریه قبلی مبنی بر اینکه از الماس تشکیل شده است، مطرح شد. این ترکیب معدنی منحصر به فرد، بُعد زیبایی به سیاره می‌دهد که به شدت با ماهیت سوزان آن در تضاد است.

ستاره میزبان این سیاره در آسمان خود به طرز چشمگیری بزرگ به نظر می‌رسد، ۷۰ برابر بزرگتر از خورشید زمین. نیروهای جزر و مدی یک طرف سیاره را دائماً رو به ستاره نگه می‌دارند، در حالی که طرف دیگر در تاریکی دائمی و سرمای شدید باقی می‌ماند.

این کشف علمی فرصتی نادر برای درک مکانیسم‌های تشکیل جو در چنین شرایط سختی ارائه می‌دهد.

محققان در حال حاضر در حال بررسی چگونگی بازسازی جو این سیاره با وجود قرار گرفتن مداوم آن در معرض تابش شدید ستاره‌ای هستند. همچنین مدلی ارزشمند برای مطالعه تکامل زمین‌شناسی سیارات سنگی در منظومه‌های سیاره‌ای نزدیک به ستاره‌های‌شان ارائه می‌دهد.

منبع: The Sun

برچسب ها: کیهان ، فضا ، اخبار نجوم
خبرهای مرتبط
یافته جدید دانشمندان؛
سن جهان بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شود
کشفی که ۲ معمای لاینحل کیهانی را حل کرد
عجیب‌ترین عوالم کشف شده تاکنون!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
آخرین اخبار
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
۹۴ درصد بیماران اچ آی وی در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند