باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سیاره فراخورشیدی ۵۵ خرچنگ (که رسماً با نام ۵۵ سرطان شناخته میشود) در اعماق کیهان، در فاصله ۴۱ سال نوری از زمین، جهانهایی را آشکار میکند که درک علمی متعارف را به چالش میکشند.
این سیاره که به عنوان یک "ابرزمین" با جرمی هشت برابر سیاره ما طبقهبندی میشود، دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را به یکی از افراطیترین جهانهای کشف شده در کیهان شناخته شده تبدیل میکند.
این سیاره دارای اقیانوسی سراسری از گدازه است که تمام سطح آن را پوشانده است و دمای آن به ۲۴۰۰ درجه سانتیگراد میرسد، به اندازهای داغ که میتواند بیشتر فلزات و سنگها را ذوب کند. این گرمای شدید به دلیل نزدیکی آن به ستاره میزبانش است که مدار خود را در کمتر از ۱۸ ساعت، در مقایسه با ۳۶۵ روز زمین، تکمیل میکند.
تحقیقات اخیر یک پارادوکس علمی قابل توجه را آشکار کرده است: این سیاره پس از نابودی جو اول خود توسط تابش شدید ستارهای، جو دومی ایجاد کرده است. مطالعات منتشر شده در مجله نیچر نشان میدهد که این جو جدید از گازهای ساطع شده از یک اقیانوس وسیع ماگما تشکیل شده است که گمان میرود عمدتاً از دی اکسید کربن و مونوکسیدکربن تشکیل شده باشد.
دانشمندان همچنین معتقدند که فضای داخلی این سیاره ممکن است سرشار از یاقوت کبود باشد، فرضیهای که پس از رد نظریه قبلی مبنی بر اینکه از الماس تشکیل شده است، مطرح شد. این ترکیب معدنی منحصر به فرد، بُعد زیبایی به سیاره میدهد که به شدت با ماهیت سوزان آن در تضاد است.
ستاره میزبان این سیاره در آسمان خود به طرز چشمگیری بزرگ به نظر میرسد، ۷۰ برابر بزرگتر از خورشید زمین. نیروهای جزر و مدی یک طرف سیاره را دائماً رو به ستاره نگه میدارند، در حالی که طرف دیگر در تاریکی دائمی و سرمای شدید باقی میماند.
این کشف علمی فرصتی نادر برای درک مکانیسمهای تشکیل جو در چنین شرایط سختی ارائه میدهد.
محققان در حال حاضر در حال بررسی چگونگی بازسازی جو این سیاره با وجود قرار گرفتن مداوم آن در معرض تابش شدید ستارهای هستند. همچنین مدلی ارزشمند برای مطالعه تکامل زمینشناسی سیارات سنگی در منظومههای سیارهای نزدیک به ستارههایشان ارائه میدهد.
منبع: The Sun