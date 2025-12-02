باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: بنا بر اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس مبنی بر کاهش کیفیت هوا برای گروه‌های حساس در اثر افزایش آلودگی‌های جوی و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان در خصوص تداوم شرایط ناسالم و افزایش غلظت آلاینده‌ها، و بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار فارس، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های فارس روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، همه مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان در این روز به شکل مجازی فعالیت خواهند کرد.

بر این اساس، همچنین بانوان شاغل دارای فرزند محصل یا کودک خردسال، صرفاً با موافقت بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه، امکان بهره‌مندی از دورکاری را خواهند داشت.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس