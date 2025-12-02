نشست صمیمی وزیرجوان ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان فاوا و دانش بنیان استان کرمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی – درنشست فعالان فاوا ودانش بنیانهای استان که به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد، سالاری معاون اقتصادی استاندار کرمان گفت: یکی ازحوزههایی که دغدغه استاندار پارکهای علم وفناوری و دیگری دانش بنیان هابودند.
وی افزود: استان کرمان چه درحوزه فناوری چه هوش مصنوعی میتواند به عنوان یکی ازبرترینهای کشور معرفی شود و ما فناوری معدنی کشوررا میتوانیم داشته باشیم.
خلیلی یزدی ریس نظام صنفی رایانهای کرمان نیز دراین نشست با اشاره به اینکه اینترنت بدون فیلتر درچارچوب قوانین نیازماست، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه روی درآمد شرکتهای رایانهای به شدت تاثیر منفی گذاشت.
وی با بیان اینکه شرکتهای توانمند در حوزه امنیت سایبری در کرمان زیاد داریم افزود: این شرکتهای نیرو تربیت میکنند وبعدچند سال هزینه برای متخصص شدن آنها، جذب صنایع و یا کار دراستانهای دیگر میشوند.
آقای نوری مدیر شرکت دانش بنیان پارت کرمان نیزخطاب به وزیر ارتباطات گفت:امروز شما پرچمدار ما در نبرد نامتوازن بین شرکتهای فناوری بزرگ دنیا وشرکتهای ایرانی هستید، بار اصلی اقتصاد دیجیتال بر دوش شرکتهایی است که باید هم با رشد سریع هوش مصنوعی ونیز انحصارگرایی دولتی مبارزه کنند و ایران فقط تهران نیست.
وی بیان کرد: کرمان میتواند قطب کاربردی سازی هوش مصنوعی در صنایع باشد.
نوذری نماینده انجمن شرکتهای دانش بنیان کرمان نیز اظهار کرد: عبارت مناطق محروم فقط مختص مناطق فقیر نیست بلکه در دسترسی به آموزش وشرکتهای سرمایه گذاری نیز شامل استانها میشود که زیر سایه مرکز کشور جلو میروند و متاسفانه ما در کرمان بیشتر از دیگر نقاط کشور درگیر مهاجرت متخصصین تربیت شده هستیم.
هوشمند مدیرعامل شرکت زودکس نیز گفت: شرکت ما از قالب استارتاپ محلی رد شده واکنون ۹ ونیم میلیون کاربر داریم ودر ۹ شهرکلیدی کشور فعالیت میکنیم.
وی بیان کرد: توانایی این را داریم که باری از دوش دولت برداریم ومی توانیم درباره لجستیک درون شهری با پست همکاری کنیم.
معینی مدیرعامل شهرک صنعتی سدید کرمان نیز با اشاره به روند شروع به کار این شهرک گفت: ما بچههای یک خیابان بودیم ولی میدانستیم تا مردم پای کار نیایند کار نمیشود.
وی افزود: انتظار داریم مدل کار درشهرک سدید توسط دیگر دوستان پیاده سازی شود تا وابسته به دولت نباشند.
علوی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی استان از دیگر افرادی بود که صحبت کرد واظهار داشت: آنتن دهی درشاهراههای کشور نیاز به تقویت دارد در بسیاری جادههای استان آنتن دهی تلفن همراه مشکل دارد وحتی در برخی جادههای اصلی حدودنیم ساعت آنتن تلفن همراه وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با توجه به حاشیه امنیتی کرمان این مرکز میتواند مرکز دیناسنتر وزارت ارتباطات باشد ازسوی دیگربحث فیلترینگ باعث درد و عذاب است آقای وزیر به نظر میاید تلاش دراین حوزه کافی نیست و رفع فیلترینگ باید سریعتر سامان دهی شود.
محیاپورمدیر شرکت توسعه آهن گل گهر و حامی رویداد امنیت سایبری استان نیز دراین نشست گفت: در سیرجان پروژهای به ارزش ۱ ونیم میلیارد یورو با ۹۷ درصد پیشرفت فیزیکی داریم و این پروژه کاملا هایتک و رباتیک بوده است و بروزترین بروژه در زنجیره تولید فولاد است.
محیاپور گفت: ۸ محصول دانش بنیان و ۱۰ پروژه هوش مصنوعی درمجموعه گل گهر داریم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با اشاره به طرح ایران دیجیتال گفت: قبل از کرونا ۱۰ درصد دانش آموزان به محتوای آموزشی دسترسی داشتند وشاخص دسترسی به اینترنت در مدارس یا دانش آموزان شاخص مهمی است که با کمک اتاق بازرگانی ویک شرکت دانش بنیان سعی شده اپلیکیشن رایگانی برای محتواهای آموزشی در اختیاربیش از ۶۱ هزار دانش آموزاستان کرمان که عمدتا در مناطق محروم استان قرار دارند، باشد.
سپهوند مدیراستارتاپ فناورانه استان نیز با اشاره به اینکه تا تبعیض را برندارید مملکت پیشرفت نمیکند گفت: اگر سیمکارت سفیدخوب است به همه سیم کارت سفید بدهید.
وی بیان کرد: آمازون ودی جی کالا و دیگر شرکتهای بزرگ فناوری مانند ما نیاز به این همه مجوز کار ندارند،
وی تاکید کرد:، چرا سایتهای داخلی توسط دولت بسته میشوند بزرگترین معضل آی تی در ایران خود فیلترینگ است.
کاظمی رییس پارک فناوری استان کرمان نیز اظهار کرد: خوشبختانه ما عقب ماندگی درحوزه فناوری و فاوا نداریم کرمان پیشتاز هوش مصنوعی و فناوری است و بایددر این زمینه پروژههایی به استان واگذار شود.
فتاحی قائم مقام وزیر ارتباطات نیز دراین نشست اظهار کرد: انحصار سم برای همه زیست بوم هاست.
وی گفت: ما برای شرکتهایی که مخالف موازین قانون حرکت کنند اخطار و ابطال پروانه خواهیم داشت.
فتاحی بیان کرد: اگر جایی اثبات شود مدیری درمخابرات یا جایی که چارچوبهای ضد انحصاری را زیر پا میگذارد کوتاهترین برخورد ما جابجایی آن مدیر است.
وی افزود: از سویی نیاز به اعتماد داریم درمورد کرمان به واسطه کم کاریهایی که اپراتوری قبلی طرح فیبرنوری داشته، تعهد کار در ۷۶ شهر استان برای اتصال به شبکه فیبرنوری را به شرکت متعهد دیگری واگذار میکنیم.
این نشست حواشی زیادی هم داشت از دادن برگه امضا برای تسهیلات به فعالان فاوا تا جوک گفتن وزیر ارتباطات برای فعالان فاوا که باعث شد نشست وزیر برای فعالان فاوا خسته کننده نباشد.