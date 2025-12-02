دختر دانش‌آموزی در چین پس از تماشای یک فیلم ترسناک در مدرسه، دچار مشکلات روانی شد. والدین او برای جبران آسیب‌های وارده از مدرسه شکایت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو سال پیش وقتی معلم یکی از کلاس‌های درس مدرسه‌ای در شهر هانگژو در استان گوانشی چین حضور نداشت، برای دانش‌آموزان آن کلاس فیلمی ترسناک پخش کردند. جزئیات این فیلم به مطبوعات فاش نشده است، اما والدین یکی از دانش‌آموزان دختر می‌گویند این فیلم ترسناک بوده و تاثیر منفی روی دخترشان گذاشته است.

مشکلات این دختربچه از شب بعد از تماشای فیلم آغاز شد و او علائم غیرعادی، از جمله بی‌قراری، بی‌حسی و اختلال در ارتباط با واقعیت، از خود بروز داد. والدین که نگران او شده بودند، او را به بیمارستان محلی رساندند و پزشکان تشخیص «اختلال روانی حاد و گذرا» دادند.

والدین این دختر از مدرسه شکایت کرده و برای جبران آسیب‌های وارد به دخترشان ۳۰هزار یوان (۴۲هزار دلار) غرامت خواستند. آنها مدعی بودند تماشای فیلم ترسناک موجب بیماری روانی دخترشان شده است و براساس سوابق پزشکی هیچ یک از اعضای خانواده دختر سابقه بیماری روانی نداشته‌اند.

این پرونده بیش از دو سال به طول انجامید و تاکنون باعث ایجاد اختلافات شدید در رسانه‌های اجتماعی چین شده است. بسیاری از مردم بر این باورند که نباید فیلم‌های ترسناک برای کودکان پخش شود، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این اختلال، موقتی بوده و با دارو درمان شده است و دیگر نیازی به پیگیری قضایی وجود ندارد.

اخیراً نتیجه این پرونده مشخص شد و قاضی دادگاه حکم به پرداخت ۳۰ درصد غرامت به والدین صادر کرد. در توضیح حکم آمده است که مدرسه مجوز پخش فیلم ترسناک را داشته، اما به‌دلیل سهل‌انگاری در نظارت بر دانش‌آموزان، مسئول پرداخت غرامت شناخته شده است. سپس دادگاه دستور داد که این مبلغ از طریق بیمه پرداخت شود.

اختلال روان‌پریشی حاد و گذرا ممکن است در افرادی که سابقه بیماری روانی ندارند، در مواجهه با شرایط پر از ترس و اضطراب، هم بروز کند و معمولاً با مصرف دارو و روان‌درمانی قابل درمان است.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: فیلم ترسناک ، اختلال روانی ، مدرسه
خبرهای مرتبط
مدرسه‌ای خاص و جذاب که با تولید و مهارت گره خورده است + فیلم
تاکید فرماندار شهرستان آذرشهر بر ضرورت تخصیص منابع ملی برای تکمیل هنرستان ۱۸ کلاسه
بازگشت به مدرسه، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عدسی؛ مرهم روزهای سربیِ شهر
۶ خوراکی مناسب برای صبحانه سالمندان
محبت روزانه؛ راز پایداری روابط زناشویی موفق
همکاری موساد و ساواک علیه فلسطینیان
وقتی استرس دارید بدن شما فکر می‌کند با شیرها می‌جنگید
هیپنوتیزم چیست و چگونه ذهن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
رازهای پنهان چایخانه‌های حرم امام رضا(ع)
سلول‌ها از کجا می‌دانند که مربوط به کدام عضو بدن هستند؟
سرفه مزمن؛ عارضه عجیب دیگری از آمپول های لاغری!
یک مرثیه برای آقازاده‌ای که پیک موتوری بود
آخرین اخبار
اختلال روانی ناشی از تماشای فیلم ترسناک در مدرسه
یک مرثیه برای آقازاده‌ای که پیک موتوری بود
خلافت کوچک زنانه در اردوگاه الهول؛ داعش باز می‌گردد؟
آلودگی هوا و پوست؛ چگونه از التهاب و خطر سرطان پیشگیری کنیم؟
داخاتون و طعم پاییز کرمانشاه با ترخینه
آیا شما هم وسواس چک کردن دارید؟!
۶ خوراکی مناسب برای صبحانه سالمندان
همکاری موساد و ساواک علیه فلسطینیان
هیپنوتیزم چیست و چگونه ذهن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
محبت روزانه؛ راز پایداری روابط زناشویی موفق
سرفه مزمن؛ عارضه عجیب دیگری از آمپول های لاغری!
سلول‌ها از کجا می‌دانند که مربوط به کدام عضو بدن هستند؟
عدسی؛ مرهم روزهای سربیِ شهر
وقتی استرس دارید بدن شما فکر می‌کند با شیرها می‌جنگید
رازهای پنهان چایخانه‌های حرم امام رضا(ع)
اخترپزشکی در قرون وسطی/ وقتی ستارگان نسخه می‌نوشتند
نقش عوامل انگلیس در شکست نهضت جنگل