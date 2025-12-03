باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر تغییرات گسترده در ویژگی‌های نسل جدید دانش‌آموزان،گفت: معلمان برای برقراری ارتباط مؤثر با این نسل نیازمند آموزش‌های تازه و متناسب هستند؛ آموزش‌هایی که هنوز اثربخشی و کیفیت آن‌ها به‌طور جدی ارزیابی نشده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با بیان این که تربیت بدون ارتباط و ارتباط بدون اعتماد ممکن نیست افزود: معلمان باید رفتار مشترک و زبان ارتباطی نسل جدید را بیاموزند تا بتوانند اعتماد دانش‌آموزان را جلب و فرایند تربیت را مؤثر کنند.

محبی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در این زمینه اقداماتی داشته‌اند و بخشی از آموزش‌های ضمن‌خدمت معلمان نیز با رویکردهای نوین طراحی شده است، اما میزان موفقیت و کیفیت اجرای این برنامه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است.