رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش گفت: معلمان برای برقراری ارتباط مؤثر با نسل جدید باید زبان و رفتار این نسل را بیاموزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر تغییرات گسترده در ویژگی‌های نسل جدید دانش‌آموزان،گفت: معلمان برای برقراری ارتباط مؤثر با این نسل نیازمند آموزش‌های تازه و متناسب هستند؛ آموزش‌هایی که هنوز اثربخشی و کیفیت آن‌ها به‌طور جدی ارزیابی نشده است.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش با بیان این که تربیت بدون ارتباط و ارتباط بدون اعتماد ممکن نیست افزود: معلمان باید رفتار مشترک و زبان ارتباطی نسل جدید را بیاموزند تا بتوانند اعتماد دانش‌آموزان را جلب و فرایند تربیت را مؤثر کنند.

محبی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی در این زمینه اقداماتی داشته‌اند و بخشی از آموزش‌های ضمن‌خدمت معلمان نیز با رویکردهای نوین طراحی شده است، اما میزان موفقیت و کیفیت اجرای این برنامه‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

برچسب ها: آموزش معلمان ، تربیت دانش آموز
خبرهای مرتبط
بازگشت به مدرسه، ارزان‌ترین و مطمئن‌ترین راه توسعه کشور
طراحی سامانه‌ای برای رصد «آموزش مهارت به دانش‌آموزان»
مدارس غیرفعال تعیین تکلیف و در صورت لزوم ذیل مولدسازی قرار بگیرند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
آخرین اخبار
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵