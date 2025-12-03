باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ محمدرضا کشتگر، مدیر قرآن نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش اظهارداشت: مسئله حکومت ما و ارتباطات بین‌المللی ما ریشه در حکمت و تدبیر قرآن کریم دارد. این باور الهی است که ما را در مسیر برگزاری چنین رویداد‌های معنوی هدایت می‌کند.

او افزود: این مسابقات به میزبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش در شیراز طی سه روز برگزار شد و امروز با معرفی برگزیدگان به پایان رسید.

سرهنگ کشتگر با اشاره به جزئیات این رویداد معنوی گفت: مسابقات قرآن کریم در رشته‌های مختلف از جمله حفظ در مقاطع یک جزء، سه، پنج، ده، پانزده، بیست، بیست‌وپنج و حفظ کل، قرائت تحقیق و ترتیل، اذان و مفاهیم قرآن برگزار شد. این رقابت‌ها در دو سطح دیپلم و پایین‌تر و فوق‌دیپلم و بالاتر طراحی شده است.

او افزود: شرکت‌کنندگان این دوره از میان کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش از سراسر کشور حضور داشتند. همچنین برای داوری مسابقات، دو گروه داور شامل داوران بین‌المللی، کشوری و برگزیدگان نیرو‌های مسلح انتخاب شدند تا سطح علمی و تخصصی رقابت‌ها ارتقا یابد.

سرهنگ کشتگر ادامه داد: امسال با برگزاری آزمون‌های انتخابی و ارسال بیش از ۷۰۰ کلیپ در رشته‌های مختلف، سطح کیفی مسابقات ارتقا یافت. در مرحله منطقه‌ای بیش از ۱۱۰۰ نفر شرکت کردند که ۳۰۰ نفر به مرحله سراسری راه یافتند و در پایان، ۷۸ نفر موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند.

او اعلام کرد: مرحله بعدی مسابقات از دهم تا دوازدهم دی‌ماه به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار خواهد شد و منتخبین این دوره در بهمن‌ماه با سایر کارکنان نیرو‌های مسلح رقابت خواهند کرد.