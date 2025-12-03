سخنگوی وزارت خارجه گفت: در همه شرایط رویداد‌های فرهنگی در نشان دادن جایگاه و چهره واقعی یک کشور مفید است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - عباس بقایی سخنگوی وزارت خارجه در جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: در همه شرایط رویداد‌های فرهنگی در نشان دادن جایگاه و چهره واقعی یک کشور مفید و موثر است.

 وی افزود: برای ما به عنوان یک کشور تاریخی و تمدنی که به میراث فرهنگی و هنری خود افتخار می‌کنیم، سینما یکی از ابزار‌های مهم برای نمایش تاریخی و فرهنگی است و اینکه در شیراز برگزار شده به نظرم بسیار مهم است.

بقایی گفت: شیراز برای همه ما دوست داشتنی است نه فقط بخاطر شعرای بزرگی که دارد ، بلکه به دلیل الهام بخش بودن، منبع تمدن بودن ادامه پیدا کرده فلذا تبریک میگیم به حسن انتخاب شیراز به عنوان محل برگزاری چهل و سومین جشنواره فیلم فجر.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
واقعیت این است وزارت خارجه دراین دولت میانگین نمره اش زیر 5هست از 20واقعا خیلی اشتباه عمل کرده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
خیلی خیلی نمره زیادی دادی
