باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - عباس بقایی سخنگوی وزارت خارجه در جشنواره بین المللی فیلم فجر گفت: در همه شرایط رویداد‌های فرهنگی در نشان دادن جایگاه و چهره واقعی یک کشور مفید و موثر است.

وی افزود: برای ما به عنوان یک کشور تاریخی و تمدنی که به میراث فرهنگی و هنری خود افتخار می‌کنیم، سینما یکی از ابزار‌های مهم برای نمایش تاریخی و فرهنگی است و اینکه در شیراز برگزار شده به نظرم بسیار مهم است.

بقایی گفت: شیراز برای همه ما دوست داشتنی است نه فقط بخاطر شعرای بزرگی که دارد ، بلکه به دلیل الهام بخش بودن، منبع تمدن بودن ادامه پیدا کرده فلذا تبریک میگیم به حسن انتخاب شیراز به عنوان محل برگزاری چهل و سومین جشنواره فیلم فجر.