باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _حسین ذوالفقاری، نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در حاشیه مراسم افتتاحیه فاز نخست دهکده امید و زندگی در جاده تهران، کیلومتر ۴ بزرگراه امام رضا (ع)، با اشاره به برنامههای ستاد برای ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: یکی از طرحهای مهم ستاد، ایجاد دهکدههای زندگی برای افرادی است که علاوه بر اعتیاد، فاقد سرپناه هستند و گاهی اقدام به مصرف مواد در اماکن عمومی میکنند.
وی با بیان اینکه این افراد پس از حضور در مراکز درمانی موقت، به دلیل نبود سرپناه و وضعیت نامناسب روحی و روانی دوباره به خیابانها بازمیگردند، افزود: این مسئله موجب نگرانی و احساس ناامنی در میان مردم میشود؛ بنابراین طراحی این دهکدهها با هدف اسکان، بازتوانی، ایجاد اشتغال و بازگشت پایدار این افراد به زندگی عادی صورت گرفته است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: پروتکلهای درمانی و ضوابط حاکم بر این مراکز نیز با همکاری وزارت بهداشت در حال بازنگری است.
ذوالفقاری با اشاره به احداث دهکده امید و زندگی کرمان اظهار داشت: این مجموعه با همت مسئولان استان، بهویژه استاندار کرمان، ایجاد شده و قطعاً مورد حمایت ستاد خواهد بود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد و بتواند به بهبود وضعیت معتادان کمک کند.
وی افزود: در حوزه درمانهای داوطلبانه نیز برنامههای جدی در دست اجراست و تلاش داریم پوشش جامعتری برای افراد گرفتار اعتیاد فراهم کنیم تا هم روند رشد اعتیاد کنترل شود و هم درمان مؤثرتری صورت گیرد.
ذوالفقاری درباره تعداد مراکز فعال کشور گفت: در حال حاضر ۹۳ مرکز در کشور داریم؛ برخی کوچک و برخی بزرگ. در استانهایی مثل تهران چند مرکز بزرگ مانند سروش فعال است و در قم و البرز نیز مراکز مناسبی ایجاد شده است؛ اما هفت استان هنوز فاقد مرکز هستند.
وی کمبود مراکز در سطح شهرها را یکی از مشکلات اصلی دانست و تصریح کرد: اگر قانونگذاران موافقت کنند، معتقدیم مدیریت این موضوع باید بر عهده شورای هماهنگی استانها و با اجرای شهرداریها باشد تا در شهرهای بزرگ نیز متناسب با نیاز، دهکدههای امید و زندگی ایجاد شود و امکان پوشش کامل و مدیریت مناسب این معضل فراهم گردد.