باشگاه خبرنگاران جوان - سعید حبیبا، روز چهارشنبه در حاشیه سفر به بروجردو بازدید از خوابگاه‌های دانشگاه آیت الله بروجردی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه آیت‌الله بروجردی (ره) دانشگاهی جوان و از واحد‌های نمونه کشوری است که این مهم نتیجه زحمات و تلاش‌های مسوولان، اساتید و دانشجویان این واحد است.

وی با اشاره به ارتباط دانشگاه با صنعت بیان کرد: بورس صنعت مشاغل در دانشگاه از سال‌های گذشته آغاز شده و در سال تحصیلی جدید نیز فعال است.

رییس سازمان امور دانشجویان اضافه کرد: از مدیران صنعتی شهرستان تقاضا داریم با دانشگاه‌ها ارتباط داشته باشند و از ظرفیت دانشگاه‌ها برای بهبود فضای کسب و کار و واحد‌های صنعتی استفاده کنند.

حبیبا اضافه کرد: باید دانشجویان را به سمت مهارت آموزی و تخصص در رشته‌های فنی و صنعتی هدایت کنیم تا بتوان از ظرفیت آنها در حوزه صنعت کشور استفاده کنیم.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد‌های ورزشی در دانشگاه‌ها ادامه داد: وزارت علوم برنامه‌های متنوعی برای فعال‌کردن ورزش دانشجویی دارد به دنبال برگزاری المپیاد‌های ورزشی در دانشگاه‌ها مسابقات استانی، منطقه‌ای و کشوری برگزار است.

معاون وزیر علوم گفت: در این طرح، صنعت می‌تواند ۳۰ واحد درسی موردنیازش را مشخص کند و دانشگاه موظف است آنها را ارائه دهد. همچنین دانشجویانی که از طریق کنکور وارد این طرح می‌شوند، موظفند هفته‌ای یک روز و سه ماه تابستان را در صنعت مشغول به کار باشند.

حبیبا ادامه داد: صنعت سه برابر ظرفیت دانشجو معرفی می‌شود و می‌تواند پس از مصاحبه، افراد مورد نیاز خود را انتخاب کند، این طرح پلی مهم بین صنعت و دانشگاه است تا دانشجویانی تربیت شوند که مهارت لازم برای حل مشکلات صنایع کشور را داشته باشند. وی بر لزوم تداوم این برنامه‌ها و لزوم مشارکت صنایع در این مسیر تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هر دانشگاه باید یک باشگاه ورزشی داشته باشد، افزود: ورزش تاثیر مستقیم بر سلامت، نشاط و موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد و این سیاست به‌طور جدی دنبال می‌شود.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: در این راستا المپیاد مسابقات ورزشی دانشجویان تابستان سال آینده برای دختران در مشهد و پسران در شهرستان شاهرود برگزار می‌شود که منتخبان آن به مسابقات جهانی دانشجویان اعزام خواهند شد.

دانشگاه آیت‌الله بروجردی هم‌اکنون دارای پنج دانشکده، ۱۲۱ عضو هیات علمی و بیش از ۵۳۰۰ دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی است.

همچنین یک پژوهشکده، یک مرکز رشد و ۶ گروه پژوهشی در این دانشگاه فعال هستند که نقش موثری در پیشبرد اهداف علمی، فرهنگی و پژوهشی استان ایفا می‌کنند.

منبع: ایرنا